Weltpremiere für Parov Stelar: Wohnzimmer-Konzert mit großem Orchester

170 Millionen TV-Zuseher beim letzten Auftritt im Rahmen des Song Contest. Nur 450 Fans beim nächsten, jedoch nicht minder spektakulären. Parov Stelar zündet am 2. Juli im Mühlviertel die Weltpremiere von The Symphonic Session.

„Ich habe schon jegliche Form der Events durchgespielt. Vom Reggae-Festival bis zum Oligarchen!“ Parov Stelar startet nach seiner gefeierten Song-Contest-Show vor 170 Millionen TV-Zusehern zum neuen Hit „Black Lilies“ jetzt mit noch größeren Ambitionen durch.

© ORF/Roman Zach-Kiesling

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Am 2. Juli steigt im Loxone Campus im Mühlviertel die „Weltpremiere von The Symphonic Session“: „Manche Räume verändern Musik. Näher, echter und vor allem intimer,“ erklärt der König des Electroswing sein „Wohnzimmer-Konzert“. Die Tickets für den eindringlichen Konzertabend zwischen elektronischen Beats, symphonischen Klängen und besonderer Atmosphäre sind ja auf nur 450 Stück limitiert.

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Das Mini-Konzert ist für Parov Vorspiel zu großen Plänen. Nachdem er ja schon Teile der letzten CD „Artifact“ mit großem Orchester im Linzer Brucknerhaus aufgenommen hat, schwebt ihm jetzt gleich eine Europa-Tour mit Orchester vor. „Ich habe live wirklich viel vor. Aber mit einem Orchester ist das schon noch mal ein anderes logistisches Handling,“ verrät er dazu im oe24-Interview seine Pläne. Die Premiere steigt am 2. Juli mit einem Mini-Konzert im Loxone Campus im Mühlviertel.