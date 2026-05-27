Schumacher-Hochzeit: 1. Details zum dreitägigen Fest in Saint-Tropez

Drei Tage lang wird im französischen Küstenort Saint-Tropez die Hochzeit von Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne gefeiert. Jetzt sind erste Infos zur Location und dem Ablauf durchgesickert.

Dass das große Fest der Liebe im mondänen französischen Küstenort Saint-Tropez zelebriert wird, galt in der Gesellschaft bereits als offenes Geheimnis. Nun jedoch sind – wie die BILD-Zeitung berichtet – weitere, bis dato streng behütete Details zum Ablauf der dreitägigen Hochzeit von Ralf Schumacher und seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne durchgesickert. Das Paar beweist dabei am Vorabend seines großen Tages beachtliche Noblesse: Anstelle klassischer Hochzeitsgeschenke bitten die beiden Bräutigame ihre erlesene Gästeschar um Spenden für ein Tierheim, welches sie bereits seit Jahren aus tiefster Überzeugung unterstützen.

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Der dreitägige Hochzeitsmarathon im Detail

Bereits am kommenden Wochenende bittet das Paar zu den Feierlichkeiten, die sich über drei glanzvolle Tage erstrecken und der hochkarätigen Gästeliste ein unvergessliches Programm bieten. Das festliche Wochenende wird am Freitagabend mit einer stilvollen Willkommensparty unter freiem Himmel eingeläutet. Als Kulisse dient hierfür ein renommierter Beachclub in Saint-Tropez, darunter der legendäre Le Club 55, wo mehr als hundert geladene Gäste aus aller Welt das Paar erstmals hochleben lassen. Unter ihnen soll sich auch die bekannte Millionärsfamilie Geiss befinden, die das Paar seit den Anfängen ihrer Beziehung freundschaftlich begleitet.

Am Samstag schlägt schließlich die offizielle Stunde der Wahrheit, denn die feierliche Trauung selbst wird auf dem Standesamt von Saint-Tropez vollzogen. Im Anschluss an das offizielle Jawort verlagert sich die Gesellschaft am Abend in den noblen Yachtclub von Saint-Tropez, wo bei einem rauschenden Fest bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert wird. Zum harmonischen Abschluss des Hochzeitsmarathons laden die frisch Vermählten am Sonntagmittag schließlich zu einem gemeinsamen, privaten Brunch in Ralf Schumachers Residenz, um das Wochenende im engsten Kreis Revue passieren zu lassen.

TV-Dokumentation: Ein Blick hinter die Kulissen

Wer nicht live an der Côte d’Azur mitfeiern kann, dem bietet sich dennoch die Gelegenheit, hautnah dabei zu sein. Die Fernsehbilder sämtlicher Feierlichkeiten werden im vierten Teil der vierteiligen Dokumentation „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja“ ab dem 6. Juni auf Sky und dem Streamingdienst WOW zu sehen sein.

© Sky/Tresor TV

Das mediale Interesse ist enorm, und die filmische Begleitung des Paares gliedert sich in eine fein abgestimmte Ausstrahlungsreihe. Während die bereits verfügbare erste Folge die anfänglichen Hochzeitsvorbereitungen beleuchtet, gewährt die ab Donnerstag abrufbare zweite Folge tiefere Einblicke in die Organisation. Der finale Countdown vor der Trauung wird schließlich ab dem 4. Juni in der dritten Folge online gestellt, ehe am 6. Juni das große Finale mit den exklusiven Aufnahmen der eigentlichen Hochzeit abrufbar ist.

© Sky/Tresor TV

Die Dokumentation verspricht folglich weit mehr als bloße Hochglanzbilder einer Prominenten-Hochzeit. Sie zeigt das Paar spürbar nahbar bei der oft nervenaufreibenden Suche nach der perfekten Location, dem emotionalen Aussuchen der Trauringe und gewährt überdies seltene, feinfühlige Einblicke in das ganz private Familienleben abseits des großen Scheinwerferlichts.