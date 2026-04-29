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Indonesien Zugunglück
© AFP

Zug-Katastrophe

15 Frauen sterben: Taxi löst Horror-Crash aus

29.04.26, 08:13
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Ein verheerendes Zugunglück erschüttert Indonesien: Ein einziger Moment reicht, dann kommt es zur Katastrophe mit vielen Toten und Verletzten. Besonders tragisch: Alle Opfer sind Frauen. 

Nahe der Hauptstadt Jakarta krachte ein Fernzug in einen stehenden Pendlerzug, mit fatalen Folgen. Insgesamt 15 Frauen verloren ihr Leben, 88 weitere Menschen wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich am Bahnhof Bekasi Timur.

Frauenabteil trifft es am schlimmsten

Besonders schockierend: Der Aufprall traf ausgerechnet den letzten Waggon des Pendlerzugs. Einen Bereich, der ausschließlich für Frauen reserviert war. Deshalb gibt es ausschließlich weibliche Todesopfer.
Während sich rund 240 Menschen im Fernzug befanden und unverletzt blieben, wurden die Waggons des Pendlerzugs teilweise völlig zerstört.

Indonesien Zugunglück
© Getty

Taxi löst Unglückskette aus

Auslöser des Dramas soll laut KAI-Sprecher Franoto Wibowo ein Taxi gewesen sein. Es streifte den Pendlerzug an einem Bahnübergang, wodurch dieser auf den Gleisen zum Stillstand kam. Kurz darauf raste der Fernzug heran und krachte ungebremst hinein. Mehrere Waggons wurden schwer beschädigt, zahlreiche Menschen eingeklemmt.

Indonesien Zugunglück
© Getty

Eine Überlebende berichtet von Sekunden der Angst: Sie habe gedacht, sie würde sterben. Nach dem Aufprall lagen Menschen übereinander, viele wurden zerquetscht. Ein Entkommen sei unmöglich gewesen. Rettungskräfte waren stundenlang im Einsatz, um Verletzte aus den zerstörten Waggons zu befreien. Ein Unglück, das zeigt, wie schnell eine kleine Ursache in einer tödlichen Katastrophe enden kann.

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