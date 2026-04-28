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Cabrio landete in Bach.
© FF Altmünster/Fischer

Spektakulärer Unfall

Lenkerin schlief ein: Cabrio landet im Bach

28.04.26, 10:44
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Die Autofahrerin konnte sich selbst aus dem Cabrio befreien und kam ins Krankenhaus.

. Die 56-Jährige war am Dienstagabend  gegen 18.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Salzkammergutstraße (B145) in Altmünster (Bezirk Gmunden) in Fahrtrichtung Traunkirchen unterwegs. Plötzlich fielen ihr die Augen kurz zu und sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Cabrio landete in Bach.

Cabrio landete im Bach. 

© FF Altmünster/Fischer

Cabrio landete in Bach.

Cabrio landete im Bach. 

© FF Altmünster/Fischer

Die Lenkerin kam mit ihrem Cabrio von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in einen Bach. Die 56-Jährige konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und wurde mit der Rettung ins Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.

Cabrio landete in Bach.

Cabrio landete im Bach. 

© FF Altmünster/Fischer

Cabrio landete in Bach.

Cabrio landete im Bach. 

© FF Altmünster/Fischer

Die alarmierten Feuerwehren mussten den Pkw mithilfe eines Krans aus dem Bach bergen.

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