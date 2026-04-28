Lenkerin schlief ein: Cabrio landet im Bach

Die Autofahrerin konnte sich selbst aus dem Cabrio befreien und kam ins Krankenhaus.
OÖ. Die 56-Jährige war am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Salzkammergutstraße (B145) in Altmünster (Bezirk Gmunden) in Fahrtrichtung Traunkirchen unterwegs. Plötzlich fielen ihr die Augen kurz zu und sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug.
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Cabrio landete im Bach.
Cabrio landete im Bach.
Die Lenkerin kam mit ihrem Cabrio von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in einen Bach. Die 56-Jährige konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und wurde mit der Rettung ins Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.
Cabrio landete im Bach.
Cabrio landete im Bach.
Die alarmierten Feuerwehren mussten den Pkw mithilfe eines Krans aus dem Bach bergen.