"Held im Schacht“: Mann wollte Schlüssel retten - und saß selbst in der Falle

Kuriose Rettungsaktion am Bahnhofsplatz von St. Pölten – die Feuerwehr musste ran!

St. Pölten. Was für ein Sonntagabend-Drama! Ein Mann wollte einer Frau helfen, ihren verlorenen Schlüssel aus einem Schacht zu holen - und steckte plötzlich selbst drin! Die Feuerwehr musste den etwa 40-Jährigen am Bahnhofsplatz, direkt vor der Postfiliale, aus seiner misslichen Lage befreien.

Kaugummi und Stange - aber der Schlüssel war zu schwer!

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Alles begann mit einem blöden Missgeschick: Der Schlüssel einer Frau fiel in einen Luft- bzw. Lichtschacht. Der Mann wollte helfen - mit einer Stange und Kaugummi versuchten die beiden zunächst, den Schlüssel hochzuziehen. Taxiunternehmerin Florentina Mani war dabei: "Das hat aber nicht funktioniert, weil er zu schwer war!" Auch ein Schraubenschlüssel vom Nachbargeschäft brachte nichts. Also fasste der Mann einen waghalsigen Entschluss: Er öffnete das Gitter - und kletterte einfach selbst hinunter!

Zu tief, keine Leiter - Mann ruft um Hilfe!

Die Rechnung ging nicht auf! Unten angekommen, gab es kein Weiterkommen nach oben - keine Leiter, zu tief! Der Mann klagte über Schwindel und rief um Hilfe. Mani zögerte nicht und alarmierte die Feuerwehr. Am Bahnhofsplatz hatte sich inzwischen eine riesige Menschentraube gebildet - alle wollten die kuriose Rettungsaktion sehen.

Feuerwehr rettet ihn unverletzt

Einsatzleiter Christoph Riegler und seine Mannschaft machten kurzen Prozess: Schachtdeckel weg, Leiter rein - und schon war der 40-Jährige wieder in Freiheit! Unverletzt, aber sicher mit einer Menge Gesprächsstoff für die nächsten Jahre. Auch Rettung und Polizei waren vor Ort. Und der Schlüssel? Der wurde auch geborgen!