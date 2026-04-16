E-Bike-Dieb fuhr bei Flucht Polizisten nieder

Beamte des Landeskriminalamtes Wien konnten zwei Männer beim Diebstahl eines E-Bikes auf frischer Tat ertappen - allerdings kam es dabei zu einer Verfolgungsjagd samt Schussabgabe.

Wien. Die beiden Tatverdächtigen hatten zunächst das Schloss, mit dem das E-Bike an einem Fahrradständer in der Wipplingerstraße am Alsergrund aufgebrochen. Anschließend trennten sie sich: Einer strampelte mit der Beute davon, während der zweite zu Fuß das Weite zu suchen versuchte.

Im Kreuzungsbereich der Hohenstaufengasse mit der Helferstorfgasse wollte ein Polizist den flüchtenden E-Bike-Fahrer anhalten. Der Rad-Rowdy beschleunigte jedoch plötzlich und fuhr direkt auf den Cop zu. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Beamte verletzt wurde.

In weiterer Folge setzte der Tatverdächtige seine Flucht zu Fuß fort. Trotz mehrfacher Aufforderung stehenzubleiben, stieg er weiter kräftig in die Pedale. Erst nach Abgabe von Schreckschüssen in lockeres Erdreich konnte der Bike-Dieb angehalten und festgenommen werden. Zeitgleich gelang es weiteren Einsatzkräften auch den Komplizen anzuhalten. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Serben im Alter von 25 und 28 Jahren. Beide wurden angezeigt.

Der verletzte Polizist wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.