So WILD sind Niederösterreichs Mai-Traditionen

Von Maisteigschreiben über Maibaumkraxeln bis hin zum Maibaumumschneiden.
Rohrendorf bei Krems gilt als einer der bekanntesten Maibaum-Orte Niederösterreichs - die dortige Technik mit Schubstangen und Seil ist bis heute Tradition und österreichweit bekannt. Das händische Aufstellen ohne Kran ist hier echtes Kulturgut.
Schöne Tradition: Maisteig-Schreiben
Waldviertel und Weinviertel sind generell die Hochburgen des Maibaum-Brauchtums in Niederösterreich - im Wein- und Waldviertel finden sich am Morgen des 1. Mai auch Linien aus weißer Kalkfarbe auf der Straße - ein alter Liebesbrauch, der zeigt, wie tief die Mai-Tradition hier verwurzelt ist.
Maibaum-Umschneiden
Zum NÖ-Rekord: Skurril war der wohl bestbewachte Maibaum Österreichs, der 2015 im Löwengehege des Tierparks Stadt Haag (NÖ) stand - gestohlen und von Löwen bewacht! Im Land gilt übrigens auch der Brauch, dass der Nachbarort mitunter versucht, den eigenen Maibaum umzuschneiden. Folglich werden zumeist auch Wachen aufgestellt.
Termine 2026 - Wo wird jetzt aufgestellt?
30. April 2026:
- • Rohrendorf bei Krems - ab 18:00 Uhr am Kirchenplatz, traditionelles Aufstellen durch die Freiwillige Feuerwehr
- • Wölbling (Bezirk Herzogenburg/Traismauer) - 30. April von 17:00 bis 23:30 Uhr
- • Großmotten (Bezirk Gföhl) - 30. April, Freiwillige Feuerwehr
- • Bad Deutsch-Altenburg - ab 18 Uhr, Maifest im Park
- • Lackenhof am Ötscher - 30. April von 17:00–19:00 Uhr beim Pfarrheim
- • Randegg - 30. April, 17:30 Uhr am Dorfplatz Reinsberg
1. Mai 2026:
- • Krems-Stein - 1. Mai ab 10:00 Uhr am Rathausplatz, Frühschoppen mit der Stadtkapelle ab 11:00 Uhr
- • Mitterbach am Erlaufsee - 1. Mai ab 11:00 Uhr am Dorfplatz
- • Mariazell - 1. Mai ab 14:30 Uhr, feierlicher Einzug von der Wiener Straße zum Hauptplatz
- • Wang - 1. Mai ab 14:00 Uhr am Marktplatz
- • Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) - 1. Mai im Zellpark
2. Mai 2026:
- • Weinburg - ab 12:00 Uhr, traditionelles Maibaum-Kraxeln im Ortszentrum
Kurzum: Am 30. April und am 1. Mai wird buchstäblich IN JEDEM niederösterreichischen Dorf gefeiert wird.