So WILD sind Niederösterreichs Mai-Traditionen

Von Maisteigschreiben über Maibaumkraxeln bis hin zum Maibaumumschneiden.

Rohrendorf bei Krems gilt als einer der bekanntesten Maibaum-Orte Niederösterreichs - die dortige Technik mit Schubstangen und Seil ist bis heute Tradition und österreichweit bekannt. Das händische Aufstellen ohne Kran ist hier echtes Kulturgut.

Schöne Tradition: Maisteig-Schreiben

Waldviertel und Weinviertel sind generell die Hochburgen des Maibaum-Brauchtums in Niederösterreich - im Wein- und Waldviertel finden sich am Morgen des 1. Mai auch Linien aus weißer Kalkfarbe auf der Straße - ein alter Liebesbrauch, der zeigt, wie tief die Mai-Tradition hier verwurzelt ist.

Maibaum-Umschneiden

Zum NÖ-Rekord: Skurril war der wohl bestbewachte Maibaum Österreichs, der 2015 im Löwengehege des Tierparks Stadt Haag (NÖ) stand - gestohlen und von Löwen bewacht! Im Land gilt übrigens auch der Brauch, dass der Nachbarort mitunter versucht, den eigenen Maibaum umzuschneiden. Folglich werden zumeist auch Wachen aufgestellt.

Termine 2026 - Wo wird jetzt aufgestellt?

30. April 2026:

• Rohrendorf bei Krems - ab 18:00 Uhr am Kirchenplatz, traditionelles Aufstellen durch die Freiwillige Feuerwehr

• Wölbling (Bezirk Herzogenburg/Traismauer) - 30. April von 17:00 bis 23:30 Uhr

• Großmotten (Bezirk Gföhl) - 30. April, Freiwillige Feuerwehr

• Bad Deutsch-Altenburg - ab 18 Uhr, Maifest im Park

• Lackenhof am Ötscher - 30. April von 17:00–19:00 Uhr beim Pfarrheim

• Randegg - 30. April, 17:30 Uhr am Dorfplatz Reinsberg



1. Mai 2026:

• Krems-Stein - 1. Mai ab 10:00 Uhr am Rathausplatz, Frühschoppen mit der Stadtkapelle ab 11:00 Uhr

• Mitterbach am Erlaufsee - 1. Mai ab 11:00 Uhr am Dorfplatz

• Mariazell - 1. Mai ab 14:30 Uhr, feierlicher Einzug von der Wiener Straße zum Hauptplatz

• Wang - 1. Mai ab 14:00 Uhr am Marktplatz

• Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) - 1. Mai im Zellpark

2. Mai 2026:

• Weinburg - ab 12:00 Uhr, traditionelles Maibaum-Kraxeln im Ortszentrum

Kurzum: Am 30. April und am 1. Mai wird buchstäblich IN JEDEM niederösterreichischen Dorf gefeiert wird.