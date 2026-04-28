Seniorenvertreter zu Sparhammer: "Verhandlungen sind noch zu führen"

Die Präsidentin des Seniorenrats und Vorsitzende des Seniorenbunds, Ingrid Korosec (ÖVP), hat sich nach der grundsätzlichen Einigung der Regierung zum Doppelbudget erst einmal abwartend gezeigt.

"Die Verhandlungen sind noch zu führen", sagte sie in einer ersten Reaktion zur APA. Grundsätzlich sei nun einmal etwas eingepreist worden.

Korosec hatte als Seniorenrats-Präsidentin gemeinsam mit ihrer Co-Vorsitzenden, Birgit Gerstorfer (SPÖ) vom Pensionistenverband, eine Anpassung aller Pensionen an die Inflationsrate gefordert und vor weiteren Einsparungen gewarnt. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) meinte bei der Präsentation der Budget-Eckpunkte, die kommenden Erhöhungen würden ungefähr einen viertel Prozentpunkt unter der Inflationsrate liegen. Das Einsparungsvolumen solle im Jahr 2027 280 Mio. Euro und 2028 270 Mio. Euro betragen.