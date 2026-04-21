Peter Resetarits: "Denke jeden Tag an meinen Bruder Willi"

Bei "Hinter den Schlagzeilen - Bei Budgen" sprach Peter Resetarits über seinen verstorbenen Bruder.

Am 24. April jährt sich der Tod des legendären österreichischen Musikers und Menschenrechtsaktivisten Willi Resetarits zum vierten Mal.

© ORF

Mehr zum Thema

Im Format "Hinter den Schlagzeilen - Bei Budgen" äußerte sich sein Bruder Peter Resetarits nun dazu, was von seinem Bruder geblieben ist. Publikumsliebling Budgen will wissen, in welchen Situationen Willi denn besonders fehle. Peter Resetarits darauf, es seien besonders: "Berührungspunkte, die man gemeinsam gehabt hat, Örtlichkeiten, wo man gemeinsam war, Musik aus dem Radio, die an den Willi erinnert. (...) es sind im Wesentlichen sehr gute Erinnerungen. Willi war ein toller großer Bruder für mich!"

© ORF

Hat ihn miterzogen

Fürsorglich soll er gewesen sein als Bruder und er habe ihn miterzogen, als der Vater krank wurde. Gemeinsame Reisen, Lektüren und Konzertbesuche - Willi war für Peter ein "Vaterbruder". Für Peter ist klar: Sein Engagement für Menschenrechte, das wird bleiben. In der Anfangsphase sei Willi angeeckt, so Peter.

So ereilte ihn Todesnachricht

Dann kommt das Gespräch auf den Tod von Willi Resetarits. Peter hält fest, dass es schnell gegangen sei: Es war ein Treppensturz und dann schnell aus. Er habe wohl nicht leiden müssen. Die Nachricht vom Tod seines Bruders habe ihn kurz vor dem Aufstieg auf die Weißkugel erwischt. Peter Resetarits habe dann alles abgebrochen und sei im Auto von Südtirol nach Wien gefahren. Die Schlagzeile vom Tod seines Bruders habe sich schnell verbreitet. Bis heute denkt Peter jeden Tag an Willi, manchmal nur in kleinen, besonderen Momenten.

Peter hat die Sendeverantwortung im ORF bereits Anfang 2025 abgegeben, bis Ende 2026, Anfang 2027 ist er noch als Moderator zu sehen. Das letzte Mal am Schirm werde man ihn im Frühsommer 2027 sehen können. Und danach? Geschichten erzählen, als Vorlesung oder bei einem Podcast zum Beispiel.