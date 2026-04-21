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"Willi Resetarits Preis" 2026 geht an Birgit Denk
© zeidler

Große Ehre

"Willi Resetarits Preis" 2026 geht an Birgit Denk

21.04.26, 09:34
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Stadt Wien würdigt Musikerin für ihr künstlerisches Schaffen und ihren Einsatz für ein solidarisches Miteinander

Der von der Stadt Wien gestiftete und mit 10.000 Euro dotierte "Willi Resetarits Preis" ging heuer an Sängerin Birgit Denk. Damit wird das künstlerische Schaffen der Musikerin und ihr Einsatz für ein solidarisches Miteinander gewürdigt. "Birgit Denk verbindet seit vielen Jahren Musik, gesellschaftliches Engagement und kulturelle Vermittlung miteinander - ganz im Sinne des Vermächtnisses von Willi Resetarits", hieß es in einer Aussendung des Vereins Projekt Integrationshaus.

© Getty Images

Birgit Denk stehe für eine offene, solidarische und kulturell vielfältige Gesellschaft, begründete die Jury. "Durch ihre künstlerische Arbeit, ihre Vermittlungstätigkeit und ihr gesellschaftliches Engagement trägt sie dazu bei, Menschen zusammenzubringen und kulturelle Räume zu öffnen." Der Preis wurde nach Sänger Vusa Mkhaya und ESRAP heuer zum dritten Mal vergeben.

Willi Resetarits singt für einen guten Zweck
Willi Resetarits singt für einen guten Zweck
© oe24

Sie habe den vor vier Jahren verunglückten Willi "Kurt Ostbahn" Resetarits immer geschätzt, wurde Denk zitiert: "Für das, was er aufgebaut hat. Und ganz besonders für sein Integrationshaus. Es bedeutet mir viel, dass ich seit vielen Jahren Teil dieses Projekts sein darf." Die Schwächsten in der Gesellschaft würden nicht nur Schutz, sondern echte Unterstützung brauchen, betont die Sängerin. "Und vor allem brauchen sie jemanden, der hinschaut." Dafür habe sich Willi eingesetzt, dafür stehe das Integrationshaus und dafür stehe sie auch.

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