Nach Klinik-Schock: Robert Palfrader meldet sich persönlich zurück

Gute Nachrichten für alle Fans von Robert Palfrader! Nachdem der Kabarettist vor einigen Tagen alle Termine aus gesundheitlichen Gründen absagen musste, gibt er jetzt Entwarnung. Der 57-Jährige darf nun das Spital verlassen und meldete sich mit einer emotionalen Nachricht bei seiner Community.

Robert Palfrader ist auf dem Weg der Besserung. Der beliebte Kabarettist teilte seinen Followern auf Facebook mit, dass es ihm mittlerweile „wieder gut genug“ gehe, um das Krankenhaus zu verlassen. Vor wenigen Tagen hatte der 57-Jährige noch für große Sorge gesorgt, als er mit einer persönlichen Nachricht alle kommenden Auftritte absagte. In seinem neuen Posting bedankte er sich nun emotional für die zahlreichen Genesungswünsche: „Dankeschön für die vielen, lieben Wünsche zur Genesung!!!“

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Dank für medizinische Betreuung

Besonders hob der Publikumsliebling die Behandlung im Landesklinikum Zwettl und im Wiener Donauspital hervor. Was genau hinter dem Aufenthalt in den Kliniken steckte, lässt Palfrader weiterhin offen. Klar ist jedoch, dass er sich in intensiver medizinischer Betreuung befand und die Auszeit notwendig war. Der Kabarettist scheint nun erst einmal Kraft im privaten Umfeld tanken zu wollen.

Warten auf das Comeback

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Trotz der positiven Nachrichten müssen sich die Fans in Österreich noch etwas gedulden, bis sie den Künstler wieder live erleben können. Ein fixer Termin für sein Bühnen-Comeback steht aktuell noch nicht fest. „Ich bitte aber noch um ein paar Tage Geduld“, schrieb er in seinem Beitrag. Er wisse derzeit noch nicht genau, wann er für die Bühne wieder voll einsatzfähig sein werde.

Fokus auf die Gesundheit

Zum Abschluss seiner Nachricht richtete er mahnende Worte an seine Community und auch an sich selbst. Mit dem Appell „Passt auf euch auf“ verabschiedete er sich von seinen Fans. Zudem fügte er hinzu, dass er versuchen werde, das in Zukunft auch selbst ein wenig besser zu machen und mehr auf seine eigene Gesundheit zu achten.