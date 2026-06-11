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Austro-Star: "Kann von Pension nicht leben"

Donauinselfest
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Sie war in der Branche eine große Nummer, füllte drei Jahrzehnte die Konzerthallen. Doch jetzt outet Monika Martin ihr Finanz-Drama.
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Welcher heimische Schlager-Fan kennt ihre Hits wie "Komm, setz mein Herz in Flammen" nicht. Die gebürtige Steirerin Monika Martin (64) konnte sich über Jahrzehnte mit den Stars der Schlager-Branche wie Andrea Berg messen.

Ihr Finanz-Beichte überrascht jetzt viele - denn das Geld reicht offenbar vorne und hinten nicht mehr, wie sie jetzt auspackt.

"Nicht mehr als ein Tropen auf heißen Stein"

Martin bezieht in Österreich mittlerweile Pension - doch weil sie ein Haus von ihrer Mutter 2024 erbte, wurde ihr Geld vom Staat abgezogen. Sie wolle die Immobilie aber aus emotionalen Gründen nicht hergeben.

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Gegenüber Schlager.de spricht sie nun offen über ihre monatlichen Bezüge: "Sie sind nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich könnte damit nicht meine Fixkosten decken. Von meiner Pension kann ich eigentlich nicht leben."

Ganz so schlimm ist ihre Situation freilich im Vergleich vieler Mindestpensionisten nicht. Um ihre Situation zu verbessern, plant sie eine Wohnung in Graz zu verkaufen. Dennoch: Sie lebt derzeit in einer WG mit zwei Frauen, wohl um Miete zu sparen.

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