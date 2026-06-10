Show-Marathon
Volles Programm für Miss Europe Bea Turin
Es läuft gut für unsere Miss Europe und Popstar Beatrice Turin. Gerade erst rockte sie am Garnisonball in Weitra, wo sie viel Applaus von Ministerin Klaudia Tanner bekam. Kurz davor brachte sie die Tenne in Krumpendorf am Wörthersee zum Brodeln und auch in der Steiermark machte Bea Halt.
Sportwagen-Woche
Viel Zeit zum Ausruhen hat Turin aber auch nach den Shows nicht. Bereits am Montag geht es nach Velden zur Sportwagen-Woche, wo sie nächsten Freitag die große Dinner-Gala im Casino moderieren wird. Tags darauf wird Bea bei einer Modenschau vor dem Wörthersee-Szene-Lokal Hollywood am Laufsteg dabei sein. "Es ist alles gerade ein bissl viel, aber mir macht die Arbeit ja auch Spaß. Vor allem auf Velden freue ich mich schon sehr", erzählt Bea im oe24-Talk.
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