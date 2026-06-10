TV
E-Paper
Stars

Show-Marathon

Volles Programm für Miss Europe Bea Turin

Beatrice Turin und das Vision Dance Team
© Christine Froeschl
Nach Mini-Tour mit Shows in Kärnten, der Steiermark und in Niederösterreich gibt es keine Verschnaufpause für die Sängerin.
OE24 auf Google bevorzugen

Es läuft gut für unsere Miss Europe und Popstar Beatrice Turin. Gerade erst rockte sie am Garnisonball in Weitra, wo sie viel Applaus von Ministerin Klaudia Tanner bekam. Kurz davor brachte sie die Tenne in Krumpendorf am Wörthersee zum Brodeln und auch in der Steiermark machte Bea Halt.

Beatrice Turin und das Vision Dance Team mit Klaudia Tanner
Beatrice Turin und das Vision Dance Team mit Klaudia Tanner © Christine Froeschl
Bea Turin auf der Bühne in der Tenne Krumpendorf
Bea Turin auf der Bühne in der Tenne Krumpendorf © StageFoto

Sportwagen-Woche

Beatrice Turin
Beatrice Turin © Christine Froeschl

Viel Zeit zum Ausruhen hat Turin aber auch nach den Shows nicht. Bereits am Montag geht es nach Velden zur Sportwagen-Woche, wo sie nächsten Freitag die große Dinner-Gala im Casino moderieren wird. Tags darauf wird Bea bei einer Modenschau vor dem Wörthersee-Szene-Lokal Hollywood am Laufsteg dabei sein. "Es ist alles gerade ein bissl viel, aber mir macht die Arbeit ja auch Spaß. Vor allem auf Velden freue ich mich schon sehr", erzählt Bea im oe24-Talk.

Bea in Hengsberg
Bea in Hengsberg © StageFoto

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kern-Liebe Verena Altenberger strahlt bei Filmpreis-Dinner

Volles Programm für Miss Europe Bea Turin

"Narzissmus"-Eklat: ORF-Star schießt gegen Kummer

Paris Worseg startet mit Streetwear und Shades durch

"Wurscht!" - Das sagt Silvia Schneider über Hass-Welle

Pensions-Schock um Austro-Schlager-Star

Wirbel: Freddy Quinn (94) für tot erklärt

"Tutto Gas": Hotte Austro-Polizei & Skischuh-Saufen

Ehekrise? Artur & Kristina Worseg sprechen Klartext!

Swarovski-Insel steht zum Verkauf