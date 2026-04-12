Band zwei der "Lower Whilby"-Reihe ist da.

Die deutsche Autorin Kyra Groh hat sich im Young Adult Bereich längst einen Namen gemacht: The Pumpkin Spice Latte Disaster erschien letztes Jahr und war mit wochenlangen Platzierungen in der Spiegel-Bestenliste der überaus erfolgreiche Auftakt ihrer „Lower Whilby“–Reihe.

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Reihe spielt in „Cozy Smalltown“–Atmosphäre

Lower Whilby ist ein fiktiver Ort in England, der das Setting „Cozy Smalltown“ perfekt repräsentiert, was wiederum ein Subgenre von Young Adult Literatur darstellt. Hier bildet eine herzerwärmende, kleinstädtische Atmosphäre mit Jahreszeitenwechsel den Rahmen für eine Liebesgeschichte mit Hindernissen. Und diese liegen in Band zwei der Reihe, The Iced Caramel Coffee Agreement, in der Gegensätzlichkeit der Hauptfiguren begründet. Liebeswirren.

Wohlfühllektüre

Eleanore ist das brave Mädchen von nebenan und hasst es! Sie will endlich mal Regeln brechen und etwas erleben. Da kommt ihr das Auftauchen von Dex gelegen – der draufgängerische Musiker ist vorübergehend bei seinem Bruder untergekommen und ganz anders als Eleanore. Die zwei gehen einen Deal ein – Dex soll Eleanore zu mehr Mut verhelfen und sie ihm wiederum zu neuer Lebensfreude. Das Buch ist eine nette Wohlfühllektüre, die eine altbekannte Geschichte neu aufbereitet.