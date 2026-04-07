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© Getty Images (Symbolbild)

Wien-Brigittenau

Zahlreiche Notrufe: Personen bei Brand vom Rauch eingeschlossen

07.04.26, 17:44
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Die Feuerwehr befreite die eingeschlossenen Bewohner. Vier Personen wurden vorübergehend von der Rettung betreut.

Ein Wohnungsbrand mit starker Rauchentwicklung hat am Dienstag in Wien-Brigittenau und der angrenzenden Leopoldstadt für Aufregung gesorgt. Die Feuerwehr bestätigte auf APA-Anfrage einen Zeugenbericht. Laut Pressesprecher Gerald Schimpf waren gegen 13.00 Uhr zahlreiche Notrufe eingegangen. Mehrere Personen standen eingeschlossen vom Rauch an ihren Fenstern des Hauses in der Nordbahnstraße. Sie wurden geborgen und teilweise der Rettung übergeben. Ins Spital musste niemand.

Die Einsatzkräfte waren zunächst wegen eines Zimmerbrandes im ersten Geschoß des mehrstöckigen Gebäudes alarmiert worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr handelte es sich bereits um einen "Wohnungsvollbrand", erläuterte Schimpf. Die Wohnungstür war durchgebrannt, weshalb es zu der starken Rauchentwicklung kam, schilderte der Sprecher. Die Personen an den Fenstern wurden von den Feuerwehrleuten beruhigt und unter Atemschutz mit Fluchtfilterhauben durch die verrauchten Bereiche ins Freie gebracht.

Vier Menschen kamen wegen der Inhalation von Rauchgasen zur Betreuung in die ausgerückten Fahrzeuge der Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung Wien, berichtete deren Sprecher Andreas Huber der APA. Ins Krankenhaus wurde jedoch niemand gebracht. Der Brand ist laut Schimpf abgelöscht. Die Feuerwehr war aber Mitte des Nachmittags noch mit Nachlöscharbeiten und Sicherungsmaßnahmen beschäftigt.

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