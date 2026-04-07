NÖ ehrt Kunst-Legenden: DIESE VIER bekamen das Goldene Ehrenzeichen!

Im Millenniumssaal des St. Pöltner Landhauses ehrte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) vier Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur. Ihr Urteil: „Für unsere Gesellschaft unverzichtbar!"

Comic-Künstlerin Ulli Lust erhielt heute, am Dienstag nach Ostern, das Große Goldene Ehrenzeichen. Ihr Statement dazu: „Wir müssen Frauen ermutigen, sich mehr zuzutrauen – und Männer ermutigen, Frauen mehr zuzutrauen."

Musiker Fritz „Boris" Bukowski bekam das Große Ehrenzeichen. Sein Lebensrat: „Mach das, was du gerne magst – dann könnte das etwas fürs ganze Leben sein."

Regisseur Rudolf "Rudi" Dolezal – der Mann hinter Falcos „Rock Me Amadeus" und Musikvideos mit den Rolling Stones – wurde ebenfalls ausgezeichnet. Er zitierte Billy Wilder: „Im Alter kann man sich gegen zwei Dinge kaum wehren: Hämorrhoiden und Auszeichnungen." Dieses Ehrenzeichen mache ihn aber wirklich stolz.

Und Karikaturist Michael Pammesberger, dessen Zeichnungen täglich im Kurier erscheinen, freute sich ebenfalls – und erinnerte: „Niederösterreich ist das Welthauptland der Karikatur!"Auch wir schließen uns den zahlreichen Gratulanten an.