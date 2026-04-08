Moderatoren-Alarm im Hotel „Grand Elisabeth“ in Bad Ischl

Die Gäste befinden sich inmitten der Geschichte und könnendarin eintauchen, das Hotel selbst ist aber topmodern.

Bad Ischl. Den Frühlingsbeginn im wunderschönen Bad Ischl genießen und dabei auf den Spuren von Kaiserin Sisi wandeln… In diesen herrlichen Genuss kamen rund um die Ostertage das Moderatoren-Duo Alexandra Polzin und Gerhard Leinauer sowie Ex-Moderatorin von Leute heute (ZDF) Karen Webb. Sie verbrachten ein paar herrliche Tage im Hotel „Grand Elisabeth“, das vom 23. bis 26. April 2026 mit einem besonderen Spezialangebot sein einjähriges Bestehen feiert. Die Kaiserin war bekanntlich immer schon Trendsetterin und auch eine Rebellin. Und deshalb können die Gäste auch einen Touch Avantgarde im Hotel genießen, wie Hoteldirektorin Razana Dürr-Mohideen erzählte. Fans der Filmreihe kommen voll auf ihre Kosten: Gleich am Eingang in der Hotelhalle befindet sich die Original-Filmkutsche aus den Filmen und in der Bibliothek laden Bücher über die Kaiserin zum Schmökern ein. Beim „Sisis Finest Collagen Schokolade Facial“ wird auf die regenerierende Wirkung von Schokolade gesetzt. Viel Süßes gibt es auch in der berühmten „Café & Konditorei Zauner“. Tipp: Am besten Marillenknödeln essen und einen Zaunerstollen mit nach Hause nehmen.