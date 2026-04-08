Kentucky Fried Chicken neben Linzer Hauptplatz eröffnet

Bisher sind die Linzer für Knuspriges von KFC in die PlusCity gefahren.

Linz. Heute hat die erste Kentucky- Fried-Chicken-Filiale von Linz in der Schmidtorgasse zwischen Taubenmarkt und Hauptplatz eröffnet. Das Fast-Food-Lokal bietet im 660 m² großen Innenbereich rund 150 Sitzplätze. In naher Zukunft soll es im kleinen Gastgarten 20 Sitzplätze geben.

Die auf Hähnchengerichte spezialisierte Kette wurde 1952 in Amerika gegründet und wurde vor allem mit ihren ­Buckets zum Teilen weltweit bekannt. Zum Opening wurde vor dem Lokal gratis Kaffee ausgegeben.