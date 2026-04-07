Förder-Skandal: ÖVP ortet Missbrauch bei Wiener Kinderbetreuung

Die Wiener Volkspartei fordert die zuständigen Stadträte dazu auf, entscheidende Schritte gegen "diese Missstände" zu setzen.

Der privat betriebene Kinderbetreuungsverein "Abendstern" bezieht dem Informationsfreiheitsgesetz nach Fördergelder in Höhe von über 2 Millionen Euro pro Jahr. Die Wiener Volkpartei schlägt Alarm - ihre Vermutung: Bis zu rund einer halben Million Euro werden davon unsachgemäß verwendet.

In einem Pressegespräch haben zwei Informanten, die aus Angst vor möglichen Konsequenzen anonym bleiben möchten, Vorkommnisse wie persönliche Drohungen, private Bereicherungen oder die Gefährdung von Kindern durch fehlendes Heizen angeprangert.

"Dem zuständigen Neos-Stadtrat Wiederkehr wurden die Missstände weitergeleitet – Wiederkehr hat aber nichts dagegen unternommen. Die jetzt zuständige Neos-Stadträtin Emmerling ist gefordert, diese Missstände sofort zu beenden", so ÖVP-Wien Klubobmann Harald Zierfuß.