Gasflasche explodiert: Passantin verletzt, Straßensperren

In Gleisdorf kam es Dienstagabend zu einem gefährlichen Zwischenfall: Auf einer Baustelle explodierte eine Gasflasche und löste einen Brand aus. Eine Passantin wurde dabei leicht verletzt.

Am Dienstagabend gegen 18:08 Uhr wurde die Polizei in Gleisdorf zu einem brennenden Dachstuhl gerufen. Bereits kurz zuvor hatten Beamte eine Detonation wahrgenommen. Auf dem Dach einer Baustelle war Baumaterial in Brand geraten, was schließlich zur Explosion einer dort gelagerten Gasflasche führte. Die Druckwelle war so stark, dass eine vorbeigehende Frau leicht verletzt wurde. Das Rote Kreuz brachte die Verletzte nach der Erstversorgung in das LKH Weiz.

Großeinsatz der regionalen Feuerwehren

Die Feuerwehren Gleisdorf, Nitscha, Ludersdorf und Albersdorf rückten mit einem Großaufgebot aus. Insgesamt kämpften 88 Einsatzkräfte mit 12 Fahrzeugen gegen die Flammen. Da sich noch weitere Gasflaschen auf dem brennenden Dach befanden, mussten die Ludwig-Binder-Straße sowie Teile der Weizer Straße komplett gesperrt werden. Anrainer im unmittelbaren Gefahrenbereich wurden vorsorglich aus ihren Häusern evakuiert, während eine Polizei-Drohne die Lage aus der Luft überwachte.

Schäden an umliegenden Gebäuden

Die Wucht der Explosion beschädigte auch benachbarte Häuser, wobei unter anderem Dachziegel herabstürzten. Gegen 19:25 Uhr konnte die Feuerwehr schließlich "Brand aus" geben. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt, berichtet die Polizei in einer Aussendung.