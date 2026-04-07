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© Getty

Im Zillertal

Skifahrer prallen frontal zusammen – 69-Jähriger tot

07.04.26, 20:55
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Die beiden Wintersportler waren im Bereich einer Pistenkreuzung mit jeweils hoher Geschwindigkeit frontal zusammengestoßen.

Ein 69-jähriger Deutscher ist Dienstagmittag beim Skifahren in der Tiroler "Zillertal Arena" im Gemeindegebiet von Gerlos (Bezirk Schwaz) tödlich verunglückt. Der Wintersportler und ein 33-jähriger Landsmann waren im Bereich einer Pistenkreuzung mit jeweils hoher Geschwindigkeit frontal zusammengestoßen, berichtete die Polizei. Der 69-Jährige erlitt schwere, innere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 33-Jährige wurde indes schwer verletzt.

Er wurde mit dem Notarzthubschrauber "Alpin 5"in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der 69-Jährige war auf einer schwarzen Piste in Richtung Talstation unterwegs gewesen. Zur selben Zeit wollte sein Landsmann auf einer roten Piste ebenfalls dorthin gelangen. Im Kreuzungsbereich der Pisten, der laut Exekutive auf beiden Seiten deutlich mit entsprechenden Hinweistafeln gekennzeichnet ist, kam es schließlich zu dem folgenschweren Unfall.

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