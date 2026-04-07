ÖSTERREICH LIVE: FELLNER top secret  jetzt als Buch! 

ÖSTERREICH-Gründer Wolfgang Fellner veröffentlicht seine Lebensgeschichte als Buch.

Am 6. Mai erscheint anlässlich des Jubiläums „20 Jahre ÖSTERREICH“ die erste Autobiografie von ÖSTERREICH-Gründer Wolfgang Fellner.

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Geheimnisse: 50 Jahre hinter den Kulissen

Auf über 300 Seiten hat Wolfgang Fellner nicht nur die Geschichte seiner insgesamt 20 Medien-Starts – vom Jugendmagazin RENNBAHN-EXPRESS über NEWS und WOMAN bis zu ÖSTERREICH, oe24 und oe24.TV – spannend aufgeschrieben ...

Das Foto des Jahrzehnts: Kreisky köpfelt in den Pool. © oe24

... er enthüllt auch viele Geheimnisse aus 50 Jahren Politik und Society, die er hinter den Kulissen mitverfolgen konnte.

Beginnend mit Bruno Kreisky, der für Fellner in den Pool köpfelte, sich dabei seine Achillessehne riss und dann vor Zorn den Noricum-Waffenskandal enthüllte ...

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... über Fred Sinowatz, der Fellner wegen „Staatsverrats“ verhaften ließ ...

... bis zu Kanzler-Geheimnissen von Kurz und Faymann, dem Scheidungs-Drama von HC Strache oder den Bergtouren von Herbert Kickl legt Fellner sein Wissen offen.

Enthüllt: Wie Faymann mit den Medien regierte. © oe24

Von Ambros & Falco bis Lugners 16 Frauen

Wolfgang Fellner erzählt auch, wie er als junger Redakteur die Geburt des Austro-Pop erlebte, wie er Falco entdeckte, wie er alle Pop-Stars begleitete.

Und er erzählt die Geheimnisse der Society – wie Niki Lauda mit 60 Jahren Vater wurde und wie Richard Lugner seine 16 Frauen „managte“.

Als Hardcover oder als Großformat gratis

Ein Jahr lang hat Wolfgang Fellner an diesem Buch geschrieben, mehr als 500 teils sensationelle Fotos aufgetrieben und die spannendsten Titelseiten ausgegraben ...

Ab heute können Sie das über 300 Seiten starke Buch entweder als klassisches Hardcover oder als XXL-Luxus-Großformat vorbestellen. Als „Danke“ an seine Leser verschickt Fellner sein Buch kostenlos – und Sie zahlen erst nach Erhalt des Buches.