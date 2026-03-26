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Palmbuschenbinden mit Landesrat im Landhaus
© Land OÖ

Landjugend

Palmbuschenbinden mit Landesrat im Landhaus

26.03.26, 15:39
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Das Palmbuschbinden wirkt entschleunigend und ist für die Landjugend eine gute Abwechslung zu TikTok & Co.  

. Zur Einstimmung auf den bevorstehenden Palmsonntag lud Jugend-Landesrat  Christian Dörfel (ÖVP) Vertreter der Landjugend zum gemeinsamen Palmbuschenbinden in das Linzer Landhaus ein. Die Aktion unterstreicht die Bedeutung von Brauchtum und Traditionen für das gesellschaftliche Miteinander und die verbindende Kraft kultureller Werte. 

„Traditionen und Moderne sind in Oberösterreich kein Widerspruch. Im Gegenteil: Unsere Bräuche und Traditionen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Identität. Es ist daher wichtig, dass diese Werte auch von jungen Menschen gelebt und weitergetragen werden. Die Landjugend leistet hier einen wertvollen Beitrag für den Zusammenhalt in unserem Land und die Zukunft unserer Heimat.“so Dörfel.

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