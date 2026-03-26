Sanierung von Linzer Rathaus: Projektleiter startet im Juli

Der Zeitplan steht - aber es ist noch kein Ausweichquartier gefunden.

Linz. Die Sanierung des Neuen Rathauses in Linz ist als mehrjähriges Großprojekt angelegt und erfolgt in mehreren Etappen. Die Stadt Linz hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Projektleitung mit 1. Juli ihre Arbeit aufnehmen wird.

Derzeit wird bis 2027 ein umfassendes Raum- und Funktionskonzept erarbeitet, das als Grundlage für alle weiteren Planungsschritte dient. "Darauf aufbauend folgen bis spätestens 2028 die Architektur- und Fachplanungen. Parallel dazu werden behördliche Genehmigungen eingeholt sowie die Detailplanung und Ausschreibungen für die Bauleistungen vorbereitet", sagt Liegenschaftsreferentin Vizebürgermeisterin Merima Zukan (SPÖ).

Der eigentliche Sanierungsbeginn sei für das Jahr 2030 vorgesehen. In diesem Zuge wird das Neue Rathaus vorübergehend geräumt. Für die Übergangsphase werden aktuell Gespräche mit der Raiffeisenlandesbank OÖ über mögliche Ausweichflächen am Europaplatz geführt. Die Bauzeit sei mit rund zwei Jahren geplant, der Wiedereinzug soll laut Zukan 2033 erfolgen.Mit der frühzeitigen Besetzung der Projektleitung schafft die Stadt Linz die Voraussetzungen für eine strukturierte und verlässliche Umsetzung dieses zentralen Infrastrukturprojekts.