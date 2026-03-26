Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Sanierung von Linzer Rathaus: Projektleiter startet im Juli
© Wikipedia

Etappen bis 2033

Sanierung von Linzer Rathaus: Projektleiter startet im Juli

26.03.26, 15:18
Teilen

Der Zeitplan steht - aber es ist noch kein Ausweichquartier gefunden. 

 

Linz. Die Sanierung des Neuen Rathauses in Linz ist als mehrjähriges Großprojekt angelegt und erfolgt in mehreren Etappen. Die Stadt Linz hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Projektleitung mit 1. Juli ihre Arbeit aufnehmen wird. 
Derzeit wird bis 2027 ein umfassendes Raum- und Funktionskonzept erarbeitet, das als Grundlage für alle weiteren Planungsschritte dient. "Darauf aufbauend folgen bis spätestens 2028 die Architektur- und Fachplanungen. Parallel dazu werden behördliche Genehmigungen eingeholt sowie die Detailplanung und Ausschreibungen für die Bauleistungen vorbereitet", sagt Liegenschaftsreferentin Vizebürgermeisterin Merima Zukan (SPÖ). 

Der eigentliche Sanierungsbeginn sei für das Jahr 2030 vorgesehen. In diesem Zuge wird das Neue Rathaus vorübergehend geräumt. Für die Übergangsphase werden aktuell Gespräche mit der Raiffeisenlandesbank OÖ über mögliche Ausweichflächen am Europaplatz geführt. Die Bauzeit sei mit rund zwei Jahren geplant, der Wiedereinzug soll laut Zukan 2033 erfolgen.Mit der frühzeitigen Besetzung der Projektleitung schafft die Stadt Linz die Voraussetzungen für eine strukturierte und verlässliche Umsetzung dieses zentralen Infrastrukturprojekts.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen