Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Thore Schölermann
© Getty Images

Alles aus

„The Voice“: Thore Schölermann schmeißt nach 14 Jahren hin - DAS ist der Grund

19.03.26, 08:58
Teilen

Seit der zweiten Staffel im Jahr 2012 war Thore Schölermann das Gesicht von „The Voice of Germany“. 

Er begleitete hunderte Talente auf ihrem Weg zum Ruhm, doch nun zieht der Moderator einen Schlussstrich. In einem emotionalen Instagram-Video erklärte er seinen Fans, dass er seine Prioritäten in letzter Zeit stark verschoben habe – vor allem zugunsten seiner Familie.

Mehr zum Thema

Vom Showmaster zum Fastfood-Manager

Obwohl er seine Tätigkeit bei der ProSieben- und Sat.1-Show rückblickend als absoluten „Traumjob“ bezeichnet, forderte ihn zuletzt ein neues „großes Ding“ abseits der Kameras. Schölermann hat die Seiten gewechselt:

  • Neue Verantwortung: Er übernimmt eine leitende Funktion bei einer Fastfood-Kette.
  • Personalverantwortung: Dort ist er nun für mehr als 130 Mitarbeitende zuständig.
  • Fokus-Wechsel: Diese neue Aufgabe lasse sich laut Schölermann nicht mehr mit dem zeitintensiven Pensum der Castingshow vereinbaren.

Neues Musikprojekt „Staying Alive“ startet bald

Fans des Moderators müssen jedoch nicht komplett auf ihn verzichten. Ein endgültiger Abschied vom Bildschirm ist sein „The Voice“-Aus nämlich nicht. Bereits am 25. April 2026 wird Thore Schölermann wieder bei ProSieben zu sehen sein. Als Gastgeber der neuen Musikshow „Staying Alive“ kehrt er in gewohntem Terrain zurück, wenn auch in einem neuen Format. Während die Ära bei „The Voice“ nach 15 erfolgreichen Runden endet, beginnt für Schölermann nun ein Kapitel zwischen Pommes-Fritteuse und Primetime-Studi

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen