"Bachelors"-Paukenschlag: Einer der beiden bricht Show ab & DAS ist der Grund

RTL schickt für „Die Bachelors“ 2026 mit Sebastian Paul (33) und Tim Reitz (35) wieder zwei Männer auf die Suche nach der großen Liebe. Doch laut Insidern könnte die neue Staffel in Südafrika alle bisherigen Regeln brechen und in einem vorzeitigen Abbruch enden.

Wenn das nicht spannend wird beider diesjährigen Staffel von "Die Bachelors "!

Mehr zum Thema

Die Vorzeichen für die neue Staffel könnten unterschiedlicher kaum sein. Auf der einen Seite steht der durchtrainierte Coach und Ex-Leistungssportler Sebastian Paul, der einen klaren Plan von Familie und Ankommen verfolgt. Ihm gegenüber steht der erfolgreiche Geschäftsführer Tim Reitz, der nach Jahren des Karrierefokus nun bereit für echte Gefühle ist. Doch genau diese Gefühle sollen nun für einen Eklat sorgen.

Insider packt aus: Liebes-Ausstieg statt Finale

Wie der „Berliner KURIER“ erfahren haben will, kommt es in der kommenden Staffel zu einer echten Premiere: Einer der beiden Bachelors soll die Show vorzeitig abbrechen. Der Grund ist jedoch kein Streit, sondern die ganz große Emotion:

Frühe Entscheidung : Einer der Männer soll sich so unsterblich in eine Kandidatin verliebt haben, dass er den Prozess nicht künstlich in die Länge ziehen wollte.

: Einer der Männer soll sich so unsterblich in eine Kandidatin verliebt haben, dass er den Prozess nicht künstlich in die Länge ziehen wollte. Bruch mit der Logi k: Statt bis zum großen Finale zu warten, soll der Bachelor die Dreharbeiten abgebrochen haben, um sofort mit seiner Auserwählten zusammen zu sein.

k: Statt bis zum großen Finale zu warten, soll der Bachelor die Dreharbeiten abgebrochen haben, um sofort mit seiner Auserwählten zusammen zu sein. Konsequenz: Dieser Schritt würde die bisherige „Bachelor-Logik“, bei der die letzte Rose erst am Ende vergeben wird, komplett auf den Kopf stellen.

Gefühle gegen den Vertrag

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, wäre dies ein Novum in der Geschichte des Formats. Bisher galt die Regel, dass der Spannungsbogen bis zur letzten Folge gehalten werden muss. Doch diesmal scheint ein Bachelor seinem Herzen gefolgt zu sein – ein Schritt, den sich viele Zuschauerinnen oft gewünscht haben, der für die Produktion jedoch eine logistische Herausforderung darstellen dürfte.

Das sagt RTL

Ob es der zielstrebige Sebastian oder der unabhängige Tim ist, der den Mut zum vorzeitigen Ausstieg aufbringt, bleibt das spannendste Geheimnis vor dem Start der Ausstrahlung. Denn auf Anfrage wollte sich RTL gegenüber Medien nicht zu den Gerüchten äußern. „Wir beteiligen uns grundsätzlich nicht an Spekulationen rund um den Verlauf von „Die Bachelors“, so der Sender.