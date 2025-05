Teresa aus Graz will sich einen Bachelor schnappen - privat macht sie Party mit einer gut bekannten EX eines Fußball-Stars.

Teresa, Projektmanagerin aus Graz ist auf der Suche nach der Liebe, darum ist sie nun bei "Die Bachelors" dabei.

So tickt Grazerin

"Liebe ist, wenn du ihm die letzten Pommes gibst, obwohl du sie selbst essen wolltest." Wie lange Teresa schon Single ist, kann sie gar nicht sagen, "viel zu lange auf jeden Fall". Sechs bis sieben Jahre dürften es sein. Doch wenn sie sich nach ihrer letzten und bislang einzigen Beziehung eines vorgenommen hat, dann, immer sie selbst zu bleiben.

Verändert

Das war nicht immer so: "In meiner Beziehung habe ich mich stark verändert, nur um meinem Partner zu gefallen. Das war wirklich nicht die beste Idee." Dabei ist die 32-Jährige liebeswert genau so, wie sie ist: ehrlich, hilfsbereit und ein kleiner Spaßvogel. Viel Humor sollte auch ihr Traummann mitbringen, außerdem spontan, zuverlässig und optimistisch sein.

Nina Neuer ist eine Freundin

Schaut man auf Teresas Insta findet man den Feed einer Frau die Spa am Leben zu haben scheint - sie reist gerne trifft ihre Mädels und, hoppala, eine von ihren Freundinnen ist keine Unbekannte! Nina Neuer kennt man als Dressurreiterin und Ex von Deutschlands Goalie-Ikone Manuel Neuer. Sie stammt aus Kärnten. Teresa postete herrlich entspannte Bilder mit ihr uns anderen Frauen.