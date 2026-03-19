Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Singles sollten unter die Leute gehen und sich einfach finden lassen!

Singles sollten unter die Leute gehen und sich einfach finden lassen! Beruf: Guter Tag für Bewerbungen. Nur nicht zu energisch und ungeduldig!

Guter Tag für Bewerbungen. Nur nicht zu energisch und ungeduldig! Fitness:Macht Saturn wieder schlechte Laune? Freundlicher, cool und gelassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Gehen Sie aus sich heraus! Man erwartet mehr Initiative und Action!

Gehen Sie aus sich heraus! Man erwartet mehr Initiative und Action! Beruf: Geben sich andere bockig? Geduld sorgt für vernünftigen Austausch.

Geben sich andere bockig? Geduld sorgt für vernünftigen Austausch. Fitness:Regt sich sportlicher Ehrgeiz? Dann tun Sie mal mehr für Ihre Figur!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Geben Sie sich nicht zu kämpferisch! Zurückhaltend vor allem im Ton!

Geben Sie sich nicht zu kämpferisch! Zurückhaltend vor allem im Ton! Beruf: Werden Diskussionen zu hitzig? Ruhig und vernünftig argumentieren!

Werden Diskussionen zu hitzig? Ruhig und vernünftig argumentieren! Fitness:Mehr Action und mehr Sport! Aber maßvoll, nicht gleich zu ehrgeizig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Seien Sie nicht so zimperlich! Im Schmollwinkel findet man Sie nicht.

Seien Sie nicht so zimperlich! Im Schmollwinkel findet man Sie nicht. Beruf: Vorsichtiger in finanziellen Fragen! Ausgaben lieber noch aufschieben!

Vorsichtiger in finanziellen Fragen! Ausgaben lieber noch aufschieben! Fitness:Stress vermeiden! Möglichst gemächlich und gelassen durch den Tag!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Sie dürfen sich Ihrer Sache sicher sein, treten Sie also souverän auf!

Sie dürfen sich Ihrer Sache sicher sein, treten Sie also souverän auf! Beruf: Andere zu motivieren gelingt besser, wenn Sie als Vorbild voran gehen.

Andere zu motivieren gelingt besser, wenn Sie als Vorbild voran gehen. Fitness:Sie sind heute gut drauf. Seien Sie trotzdem ein bisschen geduldiger!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Mut zu ernsthaften Aussprachen! Nehmen Sie sich Zeit, gut zuzuhören!

Mut zu ernsthaften Aussprachen! Nehmen Sie sich Zeit, gut zuzuhören! Beruf: Hören Sie auf Ihren Verstand, lassen Sie Konflikte nicht eskalieren!

Hören Sie auf Ihren Verstand, lassen Sie Konflikte nicht eskalieren! Fitness:Zu viel Druck ist kontraproduktiv. Seien Sie daher rücksichtsvoller!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Wer sich überrumpeln lässt, könnte bald in Schwierigkeiten geraten.

Wer sich überrumpeln lässt, könnte bald in Schwierigkeiten geraten. Beruf: Zurückhaltend in finanziellen Fragen! Probleme könnten sich zuspitzen.

Zurückhaltend in finanziellen Fragen! Probleme könnten sich zuspitzen. Fitness:Ganz ruhig und gelassen! Mit Aufregungen handeln Sie sich Kopfweh ein.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Es könnte heiß werden. Erwarten Sie aber bloß nicht zu viel Romantik!

Es könnte heiß werden. Erwarten Sie aber bloß nicht zu viel Romantik! Beruf: Ruhig etwas mutiger, sowohl mit Ihren Ideen als auch wirtschaftlich!

Ruhig etwas mutiger, sowohl mit Ihren Ideen als auch wirtschaftlich! Fitness:Auf zum Sport, um Ihre Energien wieder einmal ausgiebig zu nutzen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Nutzen Sie Ihrem Sympathiebonus, um Differenzen einsichtig beizulegen.

Nutzen Sie Ihrem Sympathiebonus, um Differenzen einsichtig beizulegen. Beruf: Bloß nicht zu emotionell! Auf den Ton achten, Worte behutsam wählen!

Bloß nicht zu emotionell! Auf den Ton achten, Worte behutsam wählen! Fitness:Sport ohne Risiko! Sie neigen wieder mal dazu, sich zu überschätzen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Gelassen und nachgiebiger, statt bockig und streitlustig zu reagieren!

Gelassen und nachgiebiger, statt bockig und streitlustig zu reagieren! Beruf: Man kann es Ihnen kaum recht machen. Lieber etwas selbstkritischer!

Man kann es Ihnen kaum recht machen. Lieber etwas selbstkritischer! Fitness:Halten Sie sich lieber im Hintergrund, um sich Ärgernisse zu ersparen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Zeigen Sie sich mutiger, aber ohne Übermut! Das macht heute Eindruck.

Zeigen Sie sich mutiger, aber ohne Übermut! Das macht heute Eindruck. Beruf: Entschlossenheit ist wichtig, informieren Sie sich aber vorher genau!

Entschlossenheit ist wichtig, informieren Sie sich aber vorher genau! Fitness:Ruhig etwas dynamischer voran, ohne sich vorschnell zu verausgaben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Reden Sie nicht um den Brei herum, sagen Sie einfach, was Sache ist!

Reden Sie nicht um den Brei herum, sagen Sie einfach, was Sache ist! Beruf: Sie sollten sich für Ideen und Argumente sehr entschlossen einsetzen.

Sie sollten sich für Ideen und Argumente sehr entschlossen einsetzen. Fitness:Tanken Sie Selbstvertrauen, indem Sie mehr für Ihre Attraktivität tun!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.