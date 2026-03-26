Dino-Fütterung ab Samstag auf Schloss Katzenberg möglich

Österreichs größte Urzeit-Erlebniswelt startet auf 40.000 m² in die fünfte Saison.

Katzenberg. Ab Samstag, 28. März beginnt im Freilicht-Erlebnis-Museum erneut die Zeit der Urzeitriesen. Der Familienpark auf Schloss Katzenberg geht in seine fünfte Saison und zählt mit mehreren hunderttausend Gästen inzwischen zu den größten Attraktionen des Innviertels. Auch 2026 warten auf die Besucher rund 100 teils lebensgroße und realistische Exponate.

Eine der großen Neuerungen ist der monumentale Brachiosaurus „Brutus“, der erstmals von Kindern selbst gefüttert werden kann.

Ebenfalls neu ist eine rund 80 Meter lange Murmelbahn, die sich quer durch das Dinoland schlängelt. Kinder und Eltern können ihre Murmeln im direkten Wettkampf antreten lassen. Für die schnellste Murmel gibt es einen Preis. Das modernisierte Dinoland-Kino präsentiert eine Auswahl spannender und lehrreicher Filme rund um Dinosaurier und Erdgeschichte. Das Kino ergänzt das Wissens- und Erlebnisprofil des Parks und richtet sich an Familien und Schulgruppen.Neben herausfordernden Kletter- und Krabbelanlagen gibt es Riesenrutschen, ein verwunschenes Labyrinth, aufregende Balancierpfade, einen Flying Fox, mit dem man an einem Seil schwebend von Baum zu Baum „fliegen“ kann und eine Goldwaschanlage.