Steuer-Affäre: Anklage gegen Wolf und Schelling ist fertig

Die WKSTA hat eine Anklage gegen Ex-Magna-Chef Sigfried Wolf sowie dem ehemaligen Finanzminister Hans-Jörg Schelling fertig.

In der Affäre rund um eine mögliche Bevorzugung bei Steuernachzahlungen hat die WKStA jetzt eine entsprechende Anklageschrift beim Landesgericht für Strafsachen Wien eingebracht. Angeklagt sollen drei Personen werden.

+ Der ehemalige Magna-Chef und Unternehmer Siegfried Wolf. Er soll laut WKStA "einer damaligen Leiterin eines Finanzamtes angeboten haben, sie bei ihrer damals laufenden Bewerbung als Leiterin eines anderen Finanzamts zu unterstützen, wenn sie im Gegenzug seinen Antrag auf Steuernachsicht um rund 630.000 Euro genehmige, den er in ihrem Finanzamt eingebracht hatte". Das Angebot sei bei dem inzwischen berühmten Treffen bei der Raststation Guntramsdorf erfolgt, die Beamtin hat das nicht im Akt erwähnt. Wolf wird konkret "Bestechung" und "Bestimmung zum Amtsmissbrauch" vorgeworfen.

+ Angeklagt wird auch die ehemalige Finanzamtsleiterin. Sie habe "das Angebot angenommen, intern die nötigen Schritte gegen die Rechtsansicht ihres Stellvertreters veranlasst (gleichzeitig der für die abgabenrechtlichen Beurteilung zuständige Fachvorstand) und den Antrag sechs Wochen nach dem ersten Anbot genehmigt. Weiters habe sie ihre Geheimhaltungspflicht verletzt, indem sie im Jahr 2019 geheime Informationen aus dem Verfahren zum Widerruf dieser Nachsicht an den steuerpflichtigen Unternehmer Wolf weitergab".

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+ Prominentester Angeklagter ist allerdings der ehemalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling: Dieser habe "nach Ende seiner Amtszeit als Finanzminister den damaligen Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmid ersucht, sich parteilich dafür einzusetzen, dass dem Unternehmer Wolf dessen Steuerschuld erlassen werde".

Die Anklage ist nicht rechtskräftig, für die Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Etwaige Stellungnahmen der Betroffenen werden ergänzt.