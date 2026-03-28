James Tolkan: "Zurück in die Zukunft"- Star ist gestorben

Die Filmwelt nimmt Abschied von einer markanten Persönlichkeit: James Tolkan, bekannt als strenger Schulleiter aus "Zurück in die Zukunft", ist im Alter von 94 Jahren in New York verstorben.

USA. Hollywood verliert einen seiner profiliertesten Charakterdarsteller. James Tolkan verstarb am Donnerstag friedlich in seinem Zuhause, wie jetzt bekannt wurde. Der Schauspieler, der Generationen von Kinofans als Respektsperson in Erinnerung bleiben wird, hinterlässt ein beeindruckendes Erbe. Auch in Österreich, wo die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie bis heute Kultstatus genießt und regelmäßig im TV zu sehen ist, löst die Nachricht vom Tod des US-Stars große Anteilnahme aus.

Weltberühmtheit erlangte Tolkan vor allem durch seine Darstellung des strengen Schulleiters Mr. Gerald Strickland. In den ersten beiden Teilen der Science-Fiction-Saga lieferte er sich legendäre Wortgefechte mit Marty McFly, gespielt von Michael J. Fox. Im dritten Teil der Reihe blieb er dem Franchise treu und übernahm die Rolle des Marshals James Strickland (im Film im Jahr 1885 zurück). Autor und Produzent Bob Gale bestätigte den Verlust auf der offiziellen Webseite des Films.

Filmszene: James Tolkan (damals 58) mit Michael J. Fox (damals 28) in "Zurück in die Zukunft II" (1990).

Karriereweg über fünf Jahrzehnte

Neben seinem Erfolg in der Zeitreise-Saga glänzte Tolkan in weiteren Blockbustern. In "Top Gun" spielte er an der Seite von Tom Cruise den Air-Group-Commander Stinger Jardian. Seine Karriere, die bereits in den 1960er-Jahren mit der Serie "Naked City" begann, erstreckte sich über mehr als 50 Jahre. Seinen letzten Auftritt vor der Kamera absolvierte er im Jahr 2015 im Western-Drama "Bone Tomahawk".

James Tolkan in seiner Rolle als Stinger Jardian in "Top Gun" (1986) © CBS via Getty Images

Vom Soldaten zum Charakterkopf

Bevor Tolkan die Bühnen der Welt eroberte, diente er während des Koreakriegs in der United States Navy. Nach einer Entlassung aufgrund einer Herzerkrankung studierte er Schauspiel an der University of Iowa und zog schließlich mit nur 75 Dollar in der Tasche nach New York City. Dort lernte er bei legendären Lehrern wie Stella Adler und Lee Strasberg sein Handwerk, während er parallel an den Docks arbeitete, um sich über Wasser zu halten.

Ein Herz für Tiere

Privat galt James Tolkan als Familienmensch und großer Tierfreund. Er war 54 Jahre lang mit seiner Ehefrau Parmelee verheiratet, die er 1971 bei Theaterarbeiten kennengelernt hatte. In seinem Nachruf wird ausdrücklich dazu aufgerufen, im Gedenken an den Verstorbenen an Tierheime oder Tierschutzorganisationen zu spenden. Neben seiner Frau hinterlässt der 94-Jährige drei Nichten.