Collien Fernandes: "Der Albtraum hört nicht auf!"

Der Schlagabtausch im Fall Fernandes/Ulmen erreicht eine neue Stufe. Nach einem presserechtlichen Informationsschreiben von Ulmens Anwalt meldet sich die Moderatorin nun mit deutlichen Worten zu Wort.

Deutschland. Am Freitag meldete sich der Anwalt von Christian Ulmen mit einem Informationsschreiben zu Wort, um Vorwürfe bezüglich der Erstellung und Verbreitung von Deepfakes zurückzuweisen. Ein Thema ist zudem ein Streit, der im Januar 2023 auf Mallorca stattgefunden haben soll. Laut der Rechtsvertretung von Ulmen seien damals beide Parteien vorübergehend festgenommen worden, wobei die Polizei von "beidseitigen Verfehlungen" ausgegangen sei. "Eine einseitige Schuldzuweisung gegenüber unserem Mandanten gab es nicht", heißt es in der Anwaltspost.

Collien Fernandes: "Am ganzen Körper blaue Flecken"

Collien Fernandes reagierte umgehend via Instagram und schrieb: "Oh mein Gott! Ich glaube es nicht! Er hatte einen kleinen Kratzer am Hals (weil mir ein Nagel eingerissen war) und hat selbst der Polizei gegenüber geäußert, dass ich ihm keinerlei Gewalt angetan habe. Und nun wird von einer Verletzung am Hals geschrieben, während ich am ganzen Körper blaue Flecken hatte, dies ist nachweislich dokumentiert. Wahnsinn!!"

Auf "Bild"-Anfrage, was genau auf Mallorca passiert sei, sagt Collien Fernandes: "Am Folgetag wurde eine Verhandlung vor Gericht angesetzt, ich wurde gefragt, ob ich ihn anzeigen möchte. Umgekehrt stand es nie zur Debatte! Ich habe die Anzeige fallen lassen beziehungsweise gesagt, dass ich nichts weiter verfolgen möchte."

Auf das Abstreiten der Deepfake-Erstellung und Verbreitung sagt Collien Fernandes gegenüber "Bild": "Er hat pornografische Videos und erotische Fotos verschickt." Dabei sei ihm wichtig gewesen, dass alles glaubwürdig wirke und dass das erotische Material privat anmute. Vor Gericht müsse geklärt werden, welche Technik dabei verwendet worden sei.

Fernandes weiter: "Wenn er als 'Collien Ulmen-Fernandes' ein Foto eines nackten Schritts verschickt oder nackte Brüste, dann ist es doch völlig egal, ob diese von einer KI generiert wurden oder von einer anderen Frau, einer Pornodarstellerin stammen." Er habe das unter ihren Namen getan und dabei ihr Bildnis verwendet."

Collien Fernandes: "Der Albtraum hört nicht auf!"

Die Reaktion, die sie dem aktuellen Anwaltsschreiben entnahm, "ein Nebenschauplatz, den die Gegenseite nun aufzublasen versucht. Und das finde ich unfassbar armselig", sagt sie gegenüber "Bild". Der Umgang damit schockiere sie zutiefst "und mittlerweile fast noch mehr, als der Missbrauch, den ich über so viele Jahre hinnehmen musste. Der Albtraum hört nicht auf!"

Für Fernandes bleibe die Kernfrage bestehen: "Herr Ulmen, haben Sie im Namen Ihrer Frau in den letzten zehn Jahren zahlreiche Fake-Profile erstellt und darüber pornographisches Material verbreitet?"