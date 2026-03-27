Dank Abnehmspritze: Ottfried Fischer verlor 80 (!) Kilo

Ottfried Fischer hat jahrelang mit seinem Gewicht gekämpft. Jetzt berichtet der Schauspieler offen über einen Wendepunkt, der ihm zu mehr Stabilität und Lebensqualität verholfen hat.

Ottfried Fischer kämpfte lange mit seinem Gewicht. Noch vor rund zehn Jahren wog der Schauspieler über 200 Kilogramm. Zwar nahm er später ab, doch sein Gewicht blieb nicht dauerhaft stabil. Im Frühjahr 2025 entschied sich der 72-Jährige deshalb nach Rücksprache mit seinen Ärzten für die Abnehmspritze Wegovy.

"Das habe ich mir einmal wöchentlich in den Bauch gespritzt", erzählt er offen. Der Effekt stellte sich schnell ein: Innerhalb eines Jahres verlor Fischer rund 30 Kilogramm. Insgesamt liegt er mittlerweile sogar 80 Kilogramm unter seinem früheren Höchstgewicht.

Essverhalten komplett verändert

Mit dem Gewichtsverlust veränderte sich auch sein Umgang mit Essen deutlich.

"Ich habe auch mal das Essen stehen gelassen, wenn es mir zu viel wurde. Das habe ich vorher nie gemacht."

Auch seine Ernährung sieht heute anders aus. Mehr Gemüse, mehr Salat – Dinge, für die er früher, wie er selbst sagt, "nicht bekannt" war.

Kaum Nebenwirkungen spürbar

Gemeinsam mit seiner Frau entschied sich Fischer für eine moderate Dosierung der Spritze. Dadurch blieben Nebenwirkungen weitgehend aus.

Nur bei fettigem Essen reagiert sein Körper heute empfindlicher: "Da wird mir schlecht, aber darauf kann man sich einstellen."

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Inzwischen nutzt er die Spritze nur noch alle paar Wochen. Ganz darauf verzichten möchte er jedoch nicht – aus Sorge, wieder zuzunehmen.

Hoffnung durch neue Studien

Neben dem Gewichtsverlust gibt es für Fischer noch einen weiteren möglichen Hoffnungsschimmer.

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Neue Studien deuten darauf hin, dass der Wirkstoff Semaglutid möglicherweise auch das Fortschreiten der Parkinson-Krankheit verlangsamen könnte. Mit dieser Erkrankung lebt der Schauspieler bereits seit Jahren.

Mehr Stabilität im Alltag

Trotz gesundheitlicher Herausforderungen zeigt sich der frühere "Bulle von Tölz" heute deutlich optimistischer.

"Ich bin stabiler und gesünder geworden, das zählt."

Für Fischer steht fest: Die Abnehmspritze ist für ihn mehr als nur ein Hilfsmittel beim Abnehmen – sie bedeutet vor allem ein Stück neue Lebensqualität.