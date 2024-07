NBA-Star LeBron als Flaggenträger auserwählt

Das Basketball-Wunder LeBron James wird kommenden Freitag bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele die US-Amerikanischen Athleten und Athletinnen mit der USA-Flagge anführen und schreibt damit erneut Geschichte.

Der vierfache NBA-Champion LeBron James wird bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris am Freitag der männliche Fahnenträger des US-amerikanischen Teams sein. Der 39-Jährige, bereits zweifach mit Olympia-Gold im Basketball dekoriert, nimmt an seinen vierten Spielen teil. James sprach von einer "unglaublichen Ehre". "Sport hat die Kraft, uns alle zusammenzubringen, und ich bin stolz darauf, ein Teil dieses wichtigen Moments zu sein."

Mit Booten über die Seine

Sein weibliches Pendant, ausgewählt durch eine Abstimmung unter den Athletinnen und Athleten des Teams USA, wird am Dienstag bekanntgegeben. Die Eröffnungszeremonie wird diesmal nicht in einem Stadion, sondern über eine 6-Kilometer-Strecke mit Booten auf der Seine stattfinden.

Vielleicht das letzte Mal für LeBron

Der 39-jährige James von den Los Angeles Lakers greift in Frankreich erneut nach dem Olympiasieg. Bereits 2008 und 2012 hatte er mit dem Starensemble triumphiert und ist nun erneut Favorit. Es könnte sein, dass die diesjährigen Olympischen Spiele die Letzten für den Welt-Basketballer sind, aber diesen Freitag wird er noch einmal ein Denkmal setzen und als erster männlicher Basketballer die USA bei der Zeremonie anführen.