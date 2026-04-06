Artemis-Mission: Crew wird 40 Minuten lang keinen Erd-Kontakt haben

Seit über 50 Jahren war die Menschheit nicht mehr auf dem Mond. Die Artemis-2-Crew wird nicht auf den Erdtrabanten landen, aber dafür sehr nah an ihn herankommen. Dabei werden die vier Astronauten einen Rekord aufstellen.

Mit der Artemis-2-Mission will die NASA einen weiteren Schritt Richtung Mondrückkehr machen. Am Montag um 6:41 Uhr mitteleuropäischer Zeit trat die Orion-Kapsel in die Einflusssphäre des Mondes ein.

Nun ist die Schwerkraft des Mondes die dominierende Kraft, wodurch die Crew vom Erdtrabanten geleitet wird. Die Astronauten befinden sich auf der Free-Return-Bahn. Auf dieser Flugbahn kann die Orion-Kapsel automatisch um den Mond Richtung Erde zurückfliegen.

Livestream beginnt um 19 Uhr

Ab 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit startet die NASA mit der Übertragung von dem historischen Ereignis Dabei können die Zuschauer live mitverfolgen, wie sich die Kapsel um den Mond bewegt.

Den ersten historischen Moment erlebt die Crew um 19:56 Uhr. Dabei übertrifft die Crew den Entfernungsrekord von Apollo 13 aus dem Jahr 1970. Sie waren rund 400.171 Kilometer weit von der Erde entfernt. Die Orion-Kapsel wird danach noch weiter reisen.

40 Minuten keinen Kontakt zur Erde

Um 20:10 Uhr beginnt das Highlight. Die Kabine wird ab 20:15 Uhr für den Vorbeiflug vorbereitet. Um 20:45 Uhr startet die Crew mit der Beobachtung der Mondoberfläche.

Für die Crew fängt die gefährlichste Phase um 0:44 Uhr mitteleuropäischer Zeit (7. April) an. Ab diesem Zeitpunkt verschwindet die Orion hinter dem Mond und die Verbindung zur Erde bricht komplett ab. Etwa 40 Minuten lang ist die Crew komplett auf sich alleine gestellt, während sie über die Rückseite des Mondes fliegen.

Neuer Entfernungsrekord

Um 1:02 Uhr ist die Orion-Kapsel nur etwa 6550 Kilometer von der Mondoberfläche entfernt. Fünf Minuten später erreicht die Crew die maximale Entfernung zur Erde. Sie werden über 406.000 Kilometer weit von der Erde sein. Hier wird entscheidend sein, ob die Technik unter diesen Bedingungen funktioniert.

Laut der NASA-Prognose erlebt die Crew um 1:25 Uhr einen sogenannten Erdaufgang. Dabei wird die Erde wieder am Horizont des Mondes erscheinen. Kurz nach diesem Ereignis soll der Funkverkehr wieder funktionieren.

Sonnenfinsternis im All

Die vier Astronauten werden zwischen 2:35 Uhr und 3:32 Uhr ein weiteres Phänomen sehen. Sie erleben eine Sonnenfinsternis im All. Aus ihrer Perspektive versteckt sich die Sonne hinter dem Mond.

Die Artemis 2 dient als ein wichtiger Schritt für die Rückkehr zum Mond. Das Ziel der NASA ist nicht, auf dem Mond zu landen, sondern in der Zukunft eine Mondbasis aufzubauen.