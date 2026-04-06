Heute live auf Netflix: Artemis 2 fliegt am Mond vorbei

Ein Moment, den es so seit Jahrzehnten nicht mehr gab. Während Artemis 2 auf dem Weg zum Mond befindet, gibt es heute Abend eine seltene Gelegenheit: Das Spektakel kann live mitverfolgt werden.

Die Mission Artemis 2 sorgt aktuell weltweit für Aufmerksamkeit. Zum ersten Mal seit über 50 Jahren ist wieder eine bemannte Mission auf dem Weg zum Mond und diesmal kann man hautnah dabei sein.

Besonders spannend: Nicht nur der Start war ein Highlight, sondern auch die nächste Etappe steht bevor. Genau die wird jetzt live übertragen.

Heute Abend entscheidender Moment

Am 1. April startete die Mission vom Kennedy Space Center in Florida. An Bord befinden sich die NASA-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover und Jeremany Hansen sowie Christina Koch.

Für sie ist der heutige Abend besonders wichtig: Um 19 Uhr wird das Raumschiff am Mond vorbeifliegen. Dieses Ereignis kann live verfolgt werden und zwar direkt über Netflix.

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NASA Live

Unter folgendem Link hat der Streaming-Dienst eine entsprechende Seite eingerichtet. Hier geht’s zum Stream:

Historischer Flug mit besonderer Premiere

Die Mission schreibt bereits jetzt Geschichte. Christina Koch ist die erste Frau, die zum Mond fliegt. Damit markiert Artemis 2 nicht nur einen technischen, sondern auch einen symbolischen Meilenstein in der Raumfahrt.

Die Reise dient vor allem dazu, Abläufe und Systeme an Bord zu testen. Die Mission ist ein wichtiger Schritt für zukünftige Vorhaben der NASA. Denn das Ziel ist klar: Bereits 2028 sollen wieder Menschen auf dem Mond landen.

Doch damit nicht genug. Die Pläne gehen weit über einzelne Missionen hinaus. Bis Ende des Jahrzehnts sind zahlreiche weitere Flüge vorgesehen.

Langfristig soll sogar eine eigene Station auf dem Mond entstehen.

Auch verpasste Starts nachholen

Wer den Start der Artemis 2 verpasst hat, kann sich trotzdem einstimmen. Über die NASA-Inhalte auf Netflix lassen sich auch frühere Missionen nachträglich ansehen – etwa der Start der SpaceX Crew-11 zur Internationalen Raumstation vom Juli 2025.

Klar ist: Die Raumfahrt ist zurück im Rampenlicht und heute Abend gibt es die nächste große Show live zu sehen.