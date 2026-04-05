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Crew der "Artemis 2"-Mission
© EPA

Mond-Mission

Kurz vor Höhepunkt: Artemis 2 erreicht die heiße Phase

05.04.26, 20:55
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Die Astronauten der Artemis-Mission erreichen in Kürze die wichtigsten Punkte ihres Fluges. Die Orionkapsel soll den Mond umrunden. Damit brechen die vier Astronauten den Distanzrekord.

Am Montag schreiben die Artemis-Astronauten Geschichte. Mit ihrer Orion-Raumkapsel umkreist die vierköpfige Crew den Mond. Dafür sind sechs Stunden eingeplant. Eine Mondlandung ist für diese Mission nicht geplant.

Es ist der erste bemannte Flug Richtung Mond seit der Apollo-17-Landung im Jahr 1972. Wenn alles nach Plan verläuft, schreibt die Crew bei der Mondumrundung Geschichte. Denn noch nie waren Menschen so weit von der Erde entfernt wie bei dieser Mission.

Am Sonntag konnte die Crew schon den Mond sehen.

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