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Millionen-Projekt

Schock: Keine Zukunft für Touristen-Hotspot am Ballermann

Von
25.05.26, 15:38
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Touristen und Einheimische müssen sich von einer Institution an der Playa de Palma verabschieden. 

Wie das Rathaus in Palma nun endgültig beschlossen hat, wird die Kult-Minigolfanlage "Dino Golf" komplett abgerissen. Auch der dazugehörige "Amrum Beach Club" muss der neuen Planung weichen.

Das Areal direkt neben dem berühmten Megapark wird in den kommenden Jahren völlig neu gestaltet. Anstelle der bunten Dinosaurier-Bahnen, die jahrzehntelang das Bild prägten, entsteht ein 35.000 Quadratmeter großer, öffentlicher Park.

Millionen-Projekt für mehr Natur

Für das städtebauliche Mega-Projekt nimmt die Stadt viel Geld in die Hand. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 7,8 Millionen Euro. Die massiven Bauarbeiten sollen Ende 2026 starten und etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen, bis das Areal in neuem Glanz erstrahlt.

Oberstes Ziel der Stadtplaner ist es, das frühere Dünensystem und den mediterranen Pinienwald wiederherzustellen. Bereits vorhandene alte Bäume werden in das moderne Konzept integriert, während alle alten Gebäude abgerissen werden.

Neue Oase für Urlauber und Einheimische

Neben viel Grün sind in dem Areal auch neue Spielplätze, Zonen für Sport im Freien sowie großzügige Schatten- und Ruhebereiche geplant. Auch die lokale Tierwelt soll in dem Natur-Projekt explizit berücksichtigt werden und einen Rückzugsort finden.

Mit dem neuen Park, der komplett barrierefrei konzipiert ist, möchte Palma auch eine Brücke schlagen. Die Grünfläche wird die Playa de Palma mit Stadtteilen wie Son Ferriol, Sant Jordi und s'Aranjassa jenseits der Ringautobahn besser verbinden. Für zahlreiche Stammurlauber endet mit dem Baustart jedoch eine echte Ära auf ihrer Lieblingsinsel.

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