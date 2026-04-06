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Crew der "Artemis 2"-Mission
© EPA

Mondmission

"Artemis 2"-Astronauten erreichen Einflusssphäre des Mondes

Von
06.04.26, 07:15
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Für die Artemis-Astronauten hat am Montag die letzte Etappe vor ihrer Umrundung des Mondes begonnen. 

Die Astronauten seien am Montag um 06.42 Uhr MESZ in den "Mond-Einflussbereich" eingetreten, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit.

Orion-Raumkapsel  

Damit wirkt sich die Anziehungskraft des Mondes nun stärker auf die Orion-Raumkapsel aus als die der Erde.

Raumkapsel soll den Mond umrunden 

Für das Manöver sind sechs Stunden vorgesehen. Die Raumkapsel soll dabei den Mond umrunden, aber nicht auf ihm landen.

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