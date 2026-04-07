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Waldbrand am Faaker See
© Österreichische Wasserrettung Einsatzstelle Faaker See - ÖWR Faak

Ursache unbekannt

Waldbrand am Faaker See – 300 Feuerwehrleute im Einsatz

07.04.26, 23:37
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Rund sechs Hektar Wald sind am Dienstagnachmittag in Finkenstein am Faaker See (Bezirk Villach-Land) in Brand geraten. 

Konkret war die Taborhöhe betroffen, teilte die Polizei am späten Abend in einer Aussendung mit. 24 Feuerwehren waren mit rund 300 Kräften und 35 Fahrzeugen im Einsatz. Drei Polizeihubschrauber schafften Löschwasser aus dem See heran.

Der Brand konnte weitgehend eingedämmt werden. Wegen weiterhin bestehender Glutnester wurde eine Brandwache eingerichtet.

Um die Glutnester werden sich die Einsatzkräfte den Informationen zufolge am Mittwoch kümmern. Die Höhe des Schadens sowie die genaue Brandursache sind noch unbekannt. Dazu wurden Ermittlungen eingeleitet. Wegen des Einsatzes waren die L53 (Seeufer-Landesstraße) und die B84 (Faakersee Straße) vier Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.

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