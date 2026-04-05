Traumwetter zu Ostern: 25 Grad und erster Sommertag

Österreich darf sich auf ein sonniges Osterwochenende freuen. Hoch „Quirin“ schickt uns am Sonntag bis zu 25 Grad.

Landesweit stellt sich am Ostersonntag unter dem Einfluss von Hoch „Quirin“ sonniges und ausgesprochen warmes Frühlingswetter ein. Laut der Österreichischen Unwetterzentrale (uwz.at) klettern die Höchstwerte verbreitet über die 20-Grad-Marke.

Der Tag startet fast überall strahlend sonnig, lediglich in einigen Niederungen können sich lokale Frühnebelfelder hartnäckig halten.

Mix aus Sonne und Wolken

Tagsüber setzt sich der freundliche Eindruck fort. Es erwartet uns ein Mix aus viel Sonne sowie harmlosen Schleier- und Quellwolken. Die Temperaturen steigen auf milde 18 bis beachtliche 25 Grad an, was vielerorts den ersten echten Sommertag des Jahres bedeutet. Erst am Abend erreichen den Westen und Norden erste Schauer, die mitunter auch gewittrig ausfallen können. Im Donauraum frischt zudem mäßiger bis lebhafter Westwind auf.

Kaltfront bringt leichte Abkühlung

Am Ostermontag sorgt die streifende Kaltfront des Tiefs „Rapunzel“ für etwas unbeständigere Verhältnisse, besonders an der Alpennordseite. In der ersten Tageshälfte ziehen dort Wolken und einzelne Regenschauer durch. Während im Süden das warme Wetter anhält, erreichen die Temperaturen im restlichen Land bei lebhaftem bis kräftigem Nordwestwind nur noch maximal 12 bis 18 Grad.

Sonne setzt sich wieder durch

Ab Montagmittag zeigt sich die Sonne aber auch im Norden wieder häufiger. Am Alpenostrand und im Südosten bleibt die Schauerneigung am Nachmittag zwar geringfügig erhöht, doch der Trend ist klar: Nach dem kurzen Gastspiel von „Rapunzel“ setzt sich der Hochdruckeinfluss wieder komplett durch. Die Temperaturen werden in der Folge rasch wieder ansteigen und das frühlingshafte Wetter fortsetzen.