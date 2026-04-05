Flucht vor Polizei: 18-Jähriger rast mit Motorrad durch Osterspeisensegnung

Ein 18-Jähriger ist am Samstag im obersteirischen Proleb in Leoben mit seinem Motorrad mitten durch eine Osterspeisensegnung vor der Polizei geflüchtet.

Eine Streife hatte den jungen Mann auf der Brucker Straße bemerkt und wollte ihn anhalten und kontrollieren.

Der Bursche raste aber davon und gefährdete dabei Personen - insbesondere jene, die in Proleb an der Segnung teilgenommen hatten. Die Polizei stellte den Burschen wenig später, hieß es am Ostersonntag.

Traditionelle Speisensegnung

Die Streife wollte den 18-Jährigen auf seinem Motorrad gegen 14.15 Uhr kontrollieren, aber der Lenker beschleunigte und flüchtete. Dabei durchquerte er die Menschenansammlung bei einer der traditionellen Speisensegnungen und flüchtete dann über eine Fußgängerbrücke. Die Beamten verloren ihn, doch trafen sie ihn wenig später an seiner Wohnadresse an. Er leugnete, gefahren zu sein. Eine Lenkberechtigung hatte er nämlich nicht. Er wurde angezeigt.