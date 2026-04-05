Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Flucht vor Polizei: 18-Jähriger rast mit Motorrad durch Osterspeisensegnung
© Apa

In der Steiermark

Flucht vor Polizei: 18-Jähriger rast mit Motorrad durch Osterspeisensegnung

Von
05.04.26, 10:27
Teilen

Ein 18-Jähriger ist am Samstag im obersteirischen Proleb in Leoben mit seinem Motorrad mitten durch eine Osterspeisensegnung vor der Polizei geflüchtet.  

Eine Streife hatte den jungen Mann auf der Brucker Straße bemerkt und wollte ihn anhalten und kontrollieren.

Der Bursche raste aber davon und gefährdete dabei Personen - insbesondere jene, die in Proleb an der Segnung teilgenommen hatten. Die Polizei stellte den Burschen wenig später, hieß es am Ostersonntag.

Traditionelle Speisensegnung

Die Streife wollte den 18-Jährigen auf seinem Motorrad gegen 14.15 Uhr kontrollieren, aber der Lenker beschleunigte und flüchtete. Dabei durchquerte er die Menschenansammlung bei einer der traditionellen Speisensegnungen und flüchtete dann über eine Fußgängerbrücke. Die Beamten verloren ihn, doch trafen sie ihn wenig später an seiner Wohnadresse an. Er leugnete, gefahren zu sein. Eine Lenkberechtigung hatte er nämlich nicht. Er wurde angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen