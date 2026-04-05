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Inflation Spritpreis
© Getty

E-Control

Spritpreise gehen an Ostern leicht zurück

Von
05.04.26, 10:33
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Spritpreis gesunken - Diesel bei 2,172 Euro, Benzin bei 1,765 Euro 

Am gestrigen Ostersamstag kostete ein Liter Diesel im Durchschnitt bundesweit 2,172 Euro, für einen Liter Superbenzin mussten 1,765 Euro bezahlt werden.

 Gegenüber Karfreitag 

Das ist ein Rückgang gegenüber Karfreitag, an dem 2,209 Euro für Diesel und 1,788 Euro für Benzin verlangt wurden.

Zahlen der E-Control 

Dies geht aus den aktuellen Zahlen der Regulierungsbehörde E-Control hervor.

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