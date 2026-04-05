Spritpreise gehen an Ostern leicht zurück

Spritpreis gesunken - Diesel bei 2,172 Euro, Benzin bei 1,765 Euro
Am gestrigen Ostersamstag kostete ein Liter Diesel im Durchschnitt bundesweit 2,172 Euro, für einen Liter Superbenzin mussten 1,765 Euro bezahlt werden.
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Gegenüber Karfreitag
Das ist ein Rückgang gegenüber Karfreitag, an dem 2,209 Euro für Diesel und 1,788 Euro für Benzin verlangt wurden.
Zahlen der E-Control
Dies geht aus den aktuellen Zahlen der Regulierungsbehörde E-Control hervor.