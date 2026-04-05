Einkaufen an den Osterfeiertagen: DIESE Supermärkte haben offen

Wer zu Ostern vor verschlossenen Türen steht, muss nicht verzagen. Trotz der Feiertage gibt es in Österreich einige Möglichkeiten, um kurzfristig Lebensmittel und Last-Minute-Geschenke zu besorgen.
An den Osterfeiertagen bleiben die klassischen Supermärkte in Österreich grundsätzlich geschlossen. Doch wer am Ostersonntag oder Ostermontag feststellt, dass wichtige Zutaten für den Osterbrunch fehlen, muss nicht leer ausgehen.
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Bestimmte Ausnahmeregelungen im Öffnungszeitengesetz stellen sicher, dass die Nahversorgung auch an diesen Tagen punktuell gewährleistet bleibt.
Fokus auf Verkehrsknotenpunkte
Besonders gute Chancen auf einen Einkaufserfolg hat man an stark frequentierten Verkehrsknotenpunkten. Große Bahnhöfe und Flughäfen in ganz Österreich beherbergen Supermärkte, die oft von früh morgens bis spät abends geöffnet haben. Diese Standorte sind darauf ausgerichtet, Reisende und Kurzentschlossene auch an Sonn- und Feiertagen zu bedienen.
Tankstellen und Bäckereien
Eine weitere verlässliche Anlaufstelle sind Shops an Tankstellen. Viele dieser Standorte haben ihr Sortiment in den letzten Jahren massiv ausgebaut und bieten mittlerweile eine solide Auswahl an Grundnahrungsmitteln an. Auch viele Bäckereien haben am Vormittag geöffnet und verkaufen neben frischem Gebäck oft auch Milch, Butter oder Eier für das Osterfrühstück.
Hier können Sie auch an der Feiertagen in Österreich einkaufen
Diese Billa-Filialen haben nur am Ostersonntag geöffnet:
- 5630 BAD HOFGASTEIN, Kurgartenstraße 2–6, 14:00 bis 18:00 Uhr
- 5441 ABTENAU, Markt 295, 08:00 bis 12:00 Uhr
- 5600 ST. JOHANN IM PONGAU, Bundesstraße 18, 08:00 bis 12:00 Uhr
- 5741 NEUKIRCHEN AM GROSSVENDIGER, Deningfeld 424, 14:00 bis 18:00 Uhr
- 5661 RAURIS, MARKTSTRASSE 53, 14:00 bis 18:00 Uhr
- 5730 MITTERSILL, Zeller Straße 55, 09:00 bis 13:00 Uhr
- 5761 MARIA ALM, Kirchenvorfeld 2–4, 14:00 bis 18:00 Uhr
- 5630 BAD HOFGASTEIN, Weitmoserstraße 2, 14:00 bis 18:00 Uhr
- 5700 ZELL AM SEE, Flugplatzstraße 54, 14:00 bis 18:00 Uhr
- 5550 HÖGEN, Tauernstraße 30, 14:00 bis 18:00 Uhr
- 5611 GROSSARL, Unterbergstraße 74, 14:00 bis 18:00 Uhr
- 5541 ALTENMARKT IM PONGAU, Oberndorferstraße 2, 14:00 bis 18:00 Uhr
- 5640 BAD GASTEIN, Böcksteiner Bundesstraße 40, 14:00 bis 18:00 Uhr
- 5092 ST. MARTIN/LOFER, Lofer 192, 14:00 bis 18:00 Uhr
- 5582 ST. MICHAEL IM LUNGAU, Gewerbestraße 581, 08:00 bis 12:00 Uhr
- 5571 MARIAPFARR, Bruckdorf 476, 08:00 bis 12:00 Uhr
- 5602 WAGRAIN, Markt 169, 14:00 bis 18:00 Uhr
- 5753 SAALBACH HINTERGLEMM, Gartenweg 185, 14:00 bis 18:00 Uhr
- 5710 KAPRUN, Umfahrungsstraße 4, 14:00 bis 18:00 Uhr
- 6290 MAYERHOFEN, Am Marienbrunnen 346, 13:00 bis 18:00 Uhr
- 6580 ST. ANTON AM ARLBERG, Arlbergstraße 73, 13:00 bis 18:00 Uhr
- 6365 KIRCHBERG IN TIROL, Kitzbühelerstraße 116, 08:00 bis 13:00 Uhr
- 6100 SEEFELD IN TIROL, Innsbrucker Straße 272, 08:00 bis 13:00 Uhr
- 6534 SERFAUS, Untere Dorfstraße 27, 13:00 bis 18:00 Uhr
- 6345 KÖSSEN, Hüttelfeldstraße16, 08:00 bis 13:00 Uhr
- 6352 ELLMAU, Dorf 39, 08:00 bis 13:00 Uhr
- 6370 KITZBÜHEL, Jochberger Straße 64, 08:00 bis 13:00 Uhr
- 6391 FIEBERBRUNN, Spielbergstraße 39a, 13:00 bis 18:00 Uhr
- 6380 ST. JOHANN IN TIROL, Speckbacherstraße 13, 08:00 bis 13:00 Uhr
- 6380 ST. JOHANN IN TIROL, Pass-Thurn-Straße, 08:00 bis 13:00 Uhr
- 6167 NEUSTIFT IM STUBAITAL, Stubaitalstraße 92, 13:00 bis 18:00 Uhr
- 6561 ISCHGL, Florianplatz 6, 13:00 bis 18:00 Uhr
- 6370 KITZBÜHEL, St. Johanner Straße 20a, 08:00 bis 20:00 Uhr
Besonderheiten in Tourismusregionen
In ausgewiesenen Tourismusregionen gelten oft spezielle Regeln. Dort dürfen kleinere Filialen unter bestimmten Voraussetzungen auch am Sonntag oder an Feiertagen wie dem Ostermontag ihre Pforten öffnen. Die Öffnungszeiten können hier jedoch stark variieren und orientieren sich meist an den lokalen Besucherströmen.
Diese Billa-Filialen haben am Ostersonntag und Ostermontag geöffnet:
- 1010 WIEN, Neuer Markt 17, 10:00 bis 20:00 Uhr
- 1020 WIEN, Praterstern, 06:00 bis 22:00 Uhr
- 1090 WIEN, Julius-Tandler-Platz 3, 06:00 bis 22:00 Uhr
- 1150 WIEN, Europaplatz 1–3, 05:30 bis 23:00 Uhr
- 1300 WIEN-FLUGHAFEN, Parkstraße, 06:00 bis 22:00 Uhr
- 1300 SCHWECHAT, Ausfahrtsstraße 935, 06:30 bis 22:00 Uhr
- 1300 SCHWECHAT, Inlandstraße, 05:30 bis 20:00 Uhr
- 5020 SALZBURG, Griessgasse 19–21, 11:00 bis 15:00 Uhr
- 5020 SALZBURG, Kaigasse 32, 11:00 bis 15:00 Uhr
- 9020 KLAGENFURT, Walther-von-der-Vogelweide-Platz, 06:00 bis 21:00 Uhr
- 9546 BAD KLEINKIRCHHEIM, Dorfstraße 44, 08:00 bis 13:00 Uhr & 15:00 bis 18:00 Uhr
- 9564 PATERGASSEN, Wiedweg 45, 08:00 bis 13:00 Uhr & 15:00 bis 18:00 Uhr
- 9822 MALLNITZ, Stappitz 159, 08:00 bis 13:00 Uhr & 15:00 bis 18:00 Uhr
- 9542 AFRITZ, Millstätter Straße 103, 08:00 bis 13:00 Uhr & 15:00 bis 18:00 Uhr
- 9521 TREFFEN BEI VILLACH, Eichrainweg 1, 08:00 bis 13:00 Uhr & 15:00 bis 18:00 Uhr
Diese Spar-Filialen haben zu Ostern geöffnet:
- 1010 WIEN, Babenbergerstraße 9
- 1030 WIEN, Landstraßer Hauptstraße 1b, The Mall
- 1090 WIEN, Währinger Gürtel, AKH
- 1100 WIEN, Am Hauptbahnhof 1, EG134
- 1210 WIEN, Brünner Str., Klinik Floridsdorf
- 1210 WIEN, Franz-Jonas-Platz 6
- 8020 GRAZ Hauptbahnhof, Europaplatz 6
- 8055 GRAZ, Puchstraße 164
- 8073 GRAZ-FELDKIRCHEN Flughafen, Flughafenstraße 51
- 4020 LINZ Hauptbahnhof, Bahnhofsplatz 3-6
- 5020 SALZBURG Hauptbahnhof, Südtirolerplatz 1
- 5020 SALZBURG Mozart Geburtshaus, Getreidegasse 9
- 6020 INNSBRUCK Klinik, Anichstraße 35
Tipps für den Einkauf
Je nach Standort gelten entweder die üblichen Sonn- und Feiertagszeiten oder spezifische Sonderöffnungszeiten. Es empfiehlt sich, vorab kurz online zu prüfen, ob der anvisierte Shop tatsächlich offen hat, um unnötige Wege zu vermeiden.