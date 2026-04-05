Einkaufen an den Osterfeiertagen: DIESE Supermärkte haben offen

Wer zu Ostern vor verschlossenen Türen steht, muss nicht verzagen. Trotz der Feiertage gibt es in Österreich einige Möglichkeiten, um kurzfristig Lebensmittel und Last-Minute-Geschenke zu besorgen.

An den Osterfeiertagen bleiben die klassischen Supermärkte in Österreich grundsätzlich geschlossen. Doch wer am Ostersonntag oder Ostermontag feststellt, dass wichtige Zutaten für den Osterbrunch fehlen, muss nicht leer ausgehen.

Bestimmte Ausnahmeregelungen im Öffnungszeitengesetz stellen sicher, dass die Nahversorgung auch an diesen Tagen punktuell gewährleistet bleibt.

Fokus auf Verkehrsknotenpunkte

Besonders gute Chancen auf einen Einkaufserfolg hat man an stark frequentierten Verkehrsknotenpunkten. Große Bahnhöfe und Flughäfen in ganz Österreich beherbergen Supermärkte, die oft von früh morgens bis spät abends geöffnet haben. Diese Standorte sind darauf ausgerichtet, Reisende und Kurzentschlossene auch an Sonn- und Feiertagen zu bedienen.

Tankstellen und Bäckereien

Eine weitere verlässliche Anlaufstelle sind Shops an Tankstellen. Viele dieser Standorte haben ihr Sortiment in den letzten Jahren massiv ausgebaut und bieten mittlerweile eine solide Auswahl an Grundnahrungsmitteln an. Auch viele Bäckereien haben am Vormittag geöffnet und verkaufen neben frischem Gebäck oft auch Milch, Butter oder Eier für das Osterfrühstück.

Hier können Sie auch an der Feiertagen in Österreich einkaufen

Diese Billa-Filialen haben nur am Ostersonntag geöffnet:

5630 BAD HOFGASTEIN, Kurgartenstraße 2–6, 14:00 bis 18:00 Uhr

5441 ABTENAU, Markt 295, 08:00 bis 12:00 Uhr

5600 ST. JOHANN IM PONGAU, Bundesstraße 18, 08:00 bis 12:00 Uhr

5741 NEUKIRCHEN AM GROSSVENDIGER, Deningfeld 424, 14:00 bis 18:00 Uhr

5661 RAURIS, MARKTSTRASSE 53, 14:00 bis 18:00 Uhr

5730 MITTERSILL, Zeller Straße 55, 09:00 bis 13:00 Uhr

5761 MARIA ALM, Kirchenvorfeld 2–4, 14:00 bis 18:00 Uhr

5630 BAD HOFGASTEIN, Weitmoserstraße 2, 14:00 bis 18:00 Uhr

5700 ZELL AM SEE, Flugplatzstraße 54, 14:00 bis 18:00 Uhr

5550 HÖGEN, Tauernstraße 30, 14:00 bis 18:00 Uhr

5611 GROSSARL, Unterbergstraße 74, 14:00 bis 18:00 Uhr

5541 ALTENMARKT IM PONGAU, Oberndorferstraße 2, 14:00 bis 18:00 Uhr

5640 BAD GASTEIN, Böcksteiner Bundesstraße 40, 14:00 bis 18:00 Uhr

5092 ST. MARTIN/LOFER, Lofer 192, 14:00 bis 18:00 Uhr

5582 ST. MICHAEL IM LUNGAU, Gewerbestraße 581, 08:00 bis 12:00 Uhr

5571 MARIAPFARR, Bruckdorf 476, 08:00 bis 12:00 Uhr

5602 WAGRAIN, Markt 169, 14:00 bis 18:00 Uhr

5753 SAALBACH HINTERGLEMM, Gartenweg 185, 14:00 bis 18:00 Uhr

5710 KAPRUN, Umfahrungsstraße 4, 14:00 bis 18:00 Uhr

6290 MAYERHOFEN, Am Marienbrunnen 346, 13:00 bis 18:00 Uhr

6580 ST. ANTON AM ARLBERG, Arlbergstraße 73, 13:00 bis 18:00 Uhr

6365 KIRCHBERG IN TIROL, Kitzbühelerstraße 116, 08:00 bis 13:00 Uhr

6100 SEEFELD IN TIROL, Innsbrucker Straße 272, 08:00 bis 13:00 Uhr

6534 SERFAUS, Untere Dorfstraße 27, 13:00 bis 18:00 Uhr

6345 KÖSSEN, Hüttelfeldstraße16, 08:00 bis 13:00 Uhr

6352 ELLMAU, Dorf 39, 08:00 bis 13:00 Uhr

6370 KITZBÜHEL, Jochberger Straße 64, 08:00 bis 13:00 Uhr

6391 FIEBERBRUNN, Spielbergstraße 39a, 13:00 bis 18:00 Uhr

6380 ST. JOHANN IN TIROL, Speckbacherstraße 13, 08:00 bis 13:00 Uhr

6380 ST. JOHANN IN TIROL, Pass-Thurn-Straße, 08:00 bis 13:00 Uhr

6167 NEUSTIFT IM STUBAITAL, Stubaitalstraße 92, 13:00 bis 18:00 Uhr

6561 ISCHGL, Florianplatz 6, 13:00 bis 18:00 Uhr

6370 KITZBÜHEL, St. Johanner Straße 20a, 08:00 bis 20:00 Uhr

Besonderheiten in Tourismusregionen

In ausgewiesenen Tourismusregionen gelten oft spezielle Regeln. Dort dürfen kleinere Filialen unter bestimmten Voraussetzungen auch am Sonntag oder an Feiertagen wie dem Ostermontag ihre Pforten öffnen. Die Öffnungszeiten können hier jedoch stark variieren und orientieren sich meist an den lokalen Besucherströmen.

Diese Billa-Filialen haben am Ostersonntag und Ostermontag geöffnet:

1010 WIEN, Neuer Markt 17, 10:00 bis 20:00 Uhr

1020 WIEN, Praterstern, 06:00 bis 22:00 Uhr

1090 WIEN, Julius-Tandler-Platz 3, 06:00 bis 22:00 Uhr

1150 WIEN, Europaplatz 1–3, 05:30 bis 23:00 Uhr

1300 WIEN-FLUGHAFEN, Parkstraße, 06:00 bis 22:00 Uhr

1300 SCHWECHAT, Ausfahrtsstraße 935, 06:30 bis 22:00 Uhr

1300 SCHWECHAT, Inlandstraße, 05:30 bis 20:00 Uhr

5020 SALZBURG, Griessgasse 19–21, 11:00 bis 15:00 Uhr

5020 SALZBURG, Kaigasse 32, 11:00 bis 15:00 Uhr

9020 KLAGENFURT, Walther-von-der-Vogelweide-Platz, 06:00 bis 21:00 Uhr

9546 BAD KLEINKIRCHHEIM, Dorfstraße 44, 08:00 bis 13:00 Uhr & 15:00 bis 18:00 Uhr

9564 PATERGASSEN, Wiedweg 45, 08:00 bis 13:00 Uhr & 15:00 bis 18:00 Uhr

9822 MALLNITZ, Stappitz 159, 08:00 bis 13:00 Uhr & 15:00 bis 18:00 Uhr

9542 AFRITZ, Millstätter Straße 103, 08:00 bis 13:00 Uhr & 15:00 bis 18:00 Uhr

9521 TREFFEN BEI VILLACH, Eichrainweg 1, 08:00 bis 13:00 Uhr & 15:00 bis 18:00 Uhr

Diese Spar-Filialen haben zu Ostern geöffnet:

1010 WIEN, Babenbergerstraße 9

1030 WIEN, Landstraßer Hauptstraße 1b, The Mall

1090 WIEN, Währinger Gürtel, AKH

1100 WIEN, Am Hauptbahnhof 1, EG134

1210 WIEN, Brünner Str., Klinik Floridsdorf

1210 WIEN, Franz-Jonas-Platz 6

8020 GRAZ Hauptbahnhof, Europaplatz 6

8055 GRAZ, Puchstraße 164

8073 GRAZ-FELDKIRCHEN Flughafen, Flughafenstraße 51

4020 LINZ Hauptbahnhof, Bahnhofsplatz 3-6

5020 SALZBURG Hauptbahnhof, Südtirolerplatz 1

5020 SALZBURG Mozart Geburtshaus, Getreidegasse 9

6020 INNSBRUCK Klinik, Anichstraße 35

Tipps für den Einkauf

Je nach Standort gelten entweder die üblichen Sonn- und Feiertagszeiten oder spezifische Sonderöffnungszeiten. Es empfiehlt sich, vorab kurz online zu prüfen, ob der anvisierte Shop tatsächlich offen hat, um unnötige Wege zu vermeiden.