Mord in Favoriten? 78-Jährige tot in Wohnung gefunden

Nachdem eine Bekannte längere Zeit keinen Kontakt mehr zu einer 78-jährigen Frau hatte, verständigte sie die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden die Seniorin am Sonntag tot in ihrer Wohnung in der Herzgasse 32 in Wien Favoriten auf.

Aufgrund der Situation beim Auffinden der Frau in den eigenen vier Wänden konnte ein Fremdverschulden durch die Einsatzkräfte vor Ort von Anfang an nicht sicher ausgeschlossen werden. Weil die Umstände unklar blieben, wurde umgehend eine gerichtsmedizinische Obduktion der Verstorbenen angeordnet und durchgeführt.

© Viyana Manset Haber

Fremdverschulden?

Das erste Resultat der medizinischen Untersuchung liegt inzwischen vor. Laut diesem vorläufigen Ergebnis der Gerichtsmedizin kann ein Fremdverschulden am Tod der 78-jährigen Frau weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Die genauen Umstände, die zum Ableben der Seniorin führten, bleiben damit Gegenstand intensiver Abklärungen.

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Landeskriminalamt übernimmt die Ermittlungen

Um den vorliegenden Sachverhalt rasch und umfassend aufzuklären, hat das Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten arbeiten daran, die genauen Hintergründe und Abläufe rund um den Todesfall der Frau lückenlos zu rekonstruieren.