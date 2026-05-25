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25-Jährige auf Zebrastreifen angefahren – schwer verletzt
© Google Maps

Wiener Gürtel

25-Jährige auf Zebrastreifen angefahren – schwer verletzt

25.05.26, 09:44
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Am Sonntagabend kam es im Kreuzungsbereich von Lerchenfelder Gürtel und Thaliastraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 25 Jahre alte Fußgängerin wurde dabei von einem Auto erfasst und schwer verletzt. 

Ein 22-jähriger Autofahrer war mit seinem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen des Lerchenfelder Gürtels unterwegs. Er fuhr in Fahrtrichtung Mariahilf und hatte vor, die beampelte Kreuzung mit der Thaliastraße geradeaus zu überqueren. Genau in diesem Moment passierte es.

Kollision auf dem Schutzweg

Zur selben Zeit wollte die 25-jährige Frau den Lerchenfelder Gürtel zu Fuß überqueren. Sie kam direkt von den dortigen Stadtbahnbögen und nutzte den markierten Schutzweg, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Mitten im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum folgenschweren Zusammenstoß zwischen dem herannahenden Wagen des jungen Mannes und der Fußgängerin. 

Notfallmedizinische Versorgung im Spital

Durch die Wucht des Zusammenstoßes zog sich die 25-Jährige schwerste Verletzungen zu. Die alarmierte Berufsrettung Wien war binnen kürzester Zeit mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Die Sanitäter kümmerten sich sofort um die verletzte Fußgängerin und übernahmen die notfallmedizinische Versorgung direkt an der Unfallstelle. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde die Frau in einem absolut kritischen Zustand in ein Krankenhaus transportiert. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang laufen.

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