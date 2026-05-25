Polizei sucht diese brutalen Straßenbahn-Räuber

In einer Wiener Straßenbahn kam es zu einem heftigen Vorfall: Zwei Unbekannte fragten einen Fahrgast nach Wechselgeld, forderten kurz darauf Bares und attackierten das Opfer schlussendlich brutal.

Die zwei bislang unbekannten jungen Männer stiegen gemeinsam in eine Straßenbahn bei der Vorgartenstraße in Wien ein und nahmen direkt neben ihrem späteren Opfer Platz. Die Situation eskalierte schnell, als einer der beiden Männer den Fahrgast ansprach und fragte, ob dieser eine Zwei-Euro-Münze wechseln könne. Weil der Unbekannte die Münze jedoch gar nicht erst herzeigte, verweigerte das spätere Opfer den gewünschten Geldwechsel.

Aggressive Forderung in der Straßenbahn

Daraufhin schaltete sich der zweite unbekannte Mann ein. Er forderte das Opfer direkt auf, sein Geld herauszugeben, wenn es keine Probleme haben wolle. Als der bedrohte Mann daraufhin versuchte, seine Geldbörse einfach wieder einzustecken, kam es zur Gewalt. Der Tatverdächtige versuchte zuerst, ihm die Geldbörse mit Gewalt zu entreißen.

© LPD Wien

Brutaler Angriff auf das Opfer

Weil dieser Versuch jedoch misslang, ging der Angreifer noch rücksichtsloser vor. Der Tatverdächtige nahm das Opfer in den Schwitzkasten und schlug ihm in dieser hilflosen Position mehrmals mitten ins Gesicht. Nach der Tat wurde über die Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien eine offizielle Veröffentlichung von Aufnahmen der Verdächtigen in die Wege geleitet.

Wiener Polizei bittet um Mithilfe

Der entsprechenden Aussendung der Behörden sind zwei Fotos der mutmaßlichen Täter angeschlossen. Die Wiener Polizei ersucht nun die Bevölkerung um Unterstützung bei der Identifizierung. Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch komplett vertraulich behandelt werden können, nimmt das zuständige Landeskriminalamt Wien, Region Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 entgegen.