Mann steigt in falsches Flugzeug und verschwindet spurlos

Ein Vorfall am Flughafen Wien-Schwechat sorgt für eine große Suchaktion. Der 80-jährige Meir Furman stieg in ein falsches Flugzeug, landete in Österreich und ist seitdem im Raum Wien spurlos vermisst.

Die Wiener Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Senior, nachdem sich seine Spur nach dem Verlassen des Flughafens komplett verliert. Die Geschichte hinter dem Verschwinden klingt absolut unglaublich: Der Mann wollte eigentlich von Israel nach München fliegen, erwischte am Abflughafen jedoch die falsche Maschine. Wie es dem Passagier überhaupt gelingen konnte, an Bord des falschen Flugzeugs nach Österreich zu gelangen, ist aktuell noch völlig unklar.

Orientierungsloser Senior in Wien

Laut Angaben der Polizei leidet der 80-Jährige unter Gedächtnisverlust sowie starker Orientierungslosigkeit. Der israelisch-schweizerische Staatsbürger kam bereits am Freitag am Flughafen Wien-Schwechat an. Zuletzt gesichtet wurde der Vermisste am Samstagabend direkt in der Millionenmetropole Wien. Seit diesem Zeitpunkt gibt es kein Lebenszeichen und keine Spur mehr von dem älteren Herrn.

Ohne Handy und Geld

Die Situation ist für die Einsatzkräfte besonders besorgniserregend, da der Mann ohne Handy, Bargeld oder Kreditkarte in Österreich unterwegs ist. Die Polizei befürchtet daher, dass Furman die kalten Nächte vermutlich komplett im Freien verbringen muss. Aufgrund der akuten Gefahr suchen die Beamten extrem intensiv nach dem abgängigen Mann.