Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

Schauen Sie eigentlich noch fern? Immer mehr Menschen pfeifen auf das lineare Fernsehen und streamen nur noch. Egal, ob man den ORF nutzt oder nicht, die Haushaltsabgabe bezahlen wir alle und ich halte das für richtig. Was ich aber für grundfalsch halte: Der ORF ist in 100% politischer Hand der jeweiligen Regierung und er bezahlt Gehälter, die nicht begründbar sind.

Vor allem nicht im Vergleich zur „normalen“ Privatwirtschaft. Das durchschnittliche Gehalt beträgt sage und schreibe 100.000 Euro pro Jahr. Irre, oder? Wollen Sie sich noch mehr aufregen? Sie erinnern sich wahrscheinlich an den Abgang von Harald Mahrer.

Dieser wurde unter anderem dafür kritisiert, dass er als Kammerchef 15.000 Euro im Monat kassierte. Im ORF verdienen mehr als 50 Mitarbeiter mehr als 15.000 Euro im Monat. Die Gehaltsstruktur ist ein einziger Skandal. Oben wird abkassiert, unten wird ausgebeutet. Die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können kaum von ihrem Einkommen leben, die anderen leben in Saus und Braus.

Die Kollegen beim Privat-TV müssen mit viel weniger Geld auskommen, obwohl sie teilweise einen besseren Job machen. Das ist nicht rechtfertigbar. Scheinbar lautet das neue Motto: ORF, wie wirr.