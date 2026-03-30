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Prinzessin Beatrice
© Getty Images

Neuanfang in USA

Prinzessin Beatrice: Auswanderung nach Amerika wegen Prinz Andrew?

30.03.26, 10:45
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Prinzessin Beatrice zieht offenbar einen radikalen Schlussstrich. Wegen der anhaltenden Schlagzeilen rund um ihre Eltern soll die 37-Jährige gemeinsam mit Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi und den Kindern einen Umzug in die USA planen, um dem enormen Druck in ihrer Heimat zu entkommen. 

Die Gerüchte um eine Auswanderung von Andrews Tochter Beatrice verdichten sich, und ein Umzug könnte laut Insidern sogar noch in diesem Jahr erfolgen. Die aktuelle Situation in Großbritannien belastet die Prinzessin schwer. Ein Palastmitarbeiter berichtet, dass Beatrice oft weine und seit Wochen nicht mehr gelacht habe. Grund dafür sind die massiven Skandale um ihren Vater, Ex-Prinz Andrew, und ihre Mutter, Sarah "Fergie" Ferguson, die das Leben der jungen Familie zunehmend einschränken.

Ausgelernt
12.9.: Das war's mit dem lustigen Studentenleben. Prinzessin Beatrice bei ihrer Abschlusszeremonie am Goldsmiths College.
© Photo Press Service, www.photopress.at

Belastung durch Familien-Skandale

Die ständige Kritik der Öffentlichkeit wirkt sich mittlerweile auch auf die Ehe der Prinzessin aus. Die Familie ihres Mannes, Edoardo Mapelli Mozzi, blickt mit großer Sorge auf die Verbindung zum Andrew-Epstein-Skandal und möchte damit nicht in Verbindung gebracht werden. Besonders Edoardo sieht durch den Wirbel eine Gefahr für seine berufliche Zukunft. Die negativen Schlagzeilen könnten seiner Luxus-Immobilienfirma "Banda Property" schaden, was den Wunsch nach einem Neuanfang in den Staaten verstärkt.

Prinzessin Beatrice und Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi.

Prinzessin Beatrice und Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi.

© Getty Images

Gefahr für das Business

Für das Paar scheint der Schritt über den Atlantik immer realistischer, zumal sie sich in England wie "leichte Beute" fühlen. Die rechtlichen Probleme von Prinz Andrew werden so schnell nicht verschwinden: Nachdem er im Februar wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs festgenommen wurde, läuft eine monatelange polizeiliche Ermittlung. Sollte es zu einer Anklage und einem Prozess kommen, droht dem Bruder von König Charles III. im schlimmsten Fall eine lebenslange Haftstrafe – eine mediale Schlammschlacht, der Beatrice entgehen möchte.

Vorbild für den Neuanfang

Prinzessin Eugenie Jack Brooksbank
© Getty Images

Dass ein Leben abseits des britischen Rummels funktionieren kann, zeigt Beatrices Schwester Eugenie. Diese lebt mit ihrer Familie bereits überwiegend in Portugal. Ein ähnlicher Schritt in die USA, wo Edoardo beruflich ohnehin viel Zeit verbringt, könnte der Ehe von Beatrice und Edoardo wieder die nötige Ruhe und frischen Wind bringen, um sich ganz auf ihre Töchter Sienna und Athena zu konzentrieren.

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